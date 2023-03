NOVO Benefício liberado dentro do Cadastro Único; saiba mais AGORA

Boa notícia! Nesta última terça-feira, 28, foi divulgada uma excelente notícia aos brasileiros. Que um novo benefício irá estar disponível em breve no Caixa Tem, aos cidadãos que estiverem devidamente inscritos no Cadastro Único. O valor dos repasses ainda não foram revelados, entretanto, algumas condições já foram divulgadas e já é possível acessá-las.

Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Novo benefício é liberado

Ainda não se sabe ao certo o valor ou para qual público se destina, entretanto, haverá um novo auxílio financeiro que será destinado aos beneficiários do Governo que estão devidamente inscritos no Cadastro Único.

Não foi revelado ainda a natureza do auxílio, entretanto, é necessário que o cidadão esteja cadastrado no Cadastro Único e tenha uma renda per capita de até R$ 218. Desse modo, ainda não é possível se cadastrar no auxílio ou obter mais informações. Com isso, ainda não foi divulgado o real valor do benefício – mas pelo que tudo indica, são valores inferiores aos pagos pelo Bolsa Família.

A notícia foi divulgada por uma fonte confiável da Caixa Econômica Federal. Entrementes, também nesta última terça-feira, 28, foi liberado mais uma parcela do Bolsa Família, para os beneficiários que possuem NIS final 7.

É possível acessar o benefício através do aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem. Lembrando que no início dos repasses as vítimas das enchentes no litoral de São Paulo receberam o benefício adiantado.

Para ter acesso ao benefício é necessário que o brasileiro esteja com o cadastro ativo no Cadastro Único. Veja o que é preciso para isso.

Cadastro Único 2023

Através do Cadastro Único os brasileiros têm acesso aos mais diferentes benefícios do Governo Federal. Desde o Bolsa Família ao Vale-Gás. Algumas prefeituras possuem os casamentos comunitários – em alguns casos é obrigatório que o cidadão tenha inscrição no CadÚnico para participar do programa/projeto.

Com as fraudes que ocorreram, muitas pessoas foram retiradas do CadÚnico. Portanto, agora o processo de adesão ficou mais simples, porém, mais analítico. No qual todos os dados e informações são devidamente processadas até que haja a real comprovação.

É possível realizar a inscrição no CadÚnico através do aplicativo que está disponível para Android ou iOS. Através do site oficial ou de maneira presencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Todo o procedimento é gratuito e bem simples de ser realizado.

Sendo necessário levar os documentos de todos os membros da família. Entretanto, famílias unipessoais também são aceitas. Para atualizar o CadÚnico é necessário sempre estar com todos os documentos válidos – tanto do titular como dos dependentes do cadastro.