Atenção para novidade EMPOLGANTE do Serasa aos endividados

Boa notícia! Para quem pretende começar o ano com o nome limpo e fora da lista de inadimplentes do país – o Serasa está ofertando mais uma incrível oportunidade. Até o dia 31 de março é possível quitar todas as dívidas pendentes com até 99% de desconto e sair rapidamente do vermelho. Há pagamento facilitado, via Pix e muito mais! Veja todos os detalhes e como participar.

Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Serasa libera incrível oportunidade

De acordo com as informações concedidas pelo Serasa, somente neste período os brasileiros têm a chance de fechar mais de R$ 360 milhões em acordos. Caso o pagamento seja através do Pix, o nome é retirado do vermelho em questão de minutos.

Com isso, os brasileiros que optarem por participar desta campanha ainda conseguem elevar o seu score no Serasa – aumentando suas oportunidades de conseguir crédito na praça e melhorar significativamente a qualidade de vida.

Os descontos são excelentes, podendo ser de 50% a 99% em dívidas! No geral, as empresas apenas tentar recuperar o valor da dívida original – deixando os juros de lado. Algumas dívidas podem ser debitadas por menos de R$ 100.

O Feirão Limpa Nome é uma ação do Serasa em parceria com várias empresas que tem como finalidade auxiliar os brasileiros a saírem do vermelho e voltarem à ativa no mercado financeiro. Lembrando que os brasileiros que têm nome sujo não podem ter cartão de crédito, financiar bens, etc.

Como participar do Serasa Limpa Nome?

Para participar é bem simples! É importante que o usuário tenha uma conta no Serasa, e então, realize o download do aplicativo ou vá até o site do Serasa e faça login na sua conta.

Irá aparecer todos os débitos pendentes, então, o cliente poderá ir em cada dívida e averiguar as oportunidades de negociação. Mostrando a porcentagem dos descontos e o valor a ser pago. Que poderá ser pago imediatamente através do Pix.

Os que preferirem também podem entrar em contato com a equipe Serasa através do telefone 0800 591 1222 ou WhatsApp (11) 99575-2096. Veja algumas empresas parceiras do Serasa que estão no Feirão Limpa Nome.

Itaú, Natura, Riachuelo, Recovery, Crediativos e Avon – com até 99% de desconto;

Claro, Ipanema, Itapeva, Marisa, Renner, Casas Bahia e FortBrasil – com até 95% de desconto;

Crefisa e Banco do Brasil – com até 80% de desconto

Entre outras empresas – que variam a porcentagem de descontos de acordo com o tempo de dívida, valor e perfil do cliente. As dívidas devem ser pagas pelo titular e os brasileiros interessados têm até o dia 31 de março. Geralmente o Serasa abre essa oportunidade entre 3-4 vezes por ano.