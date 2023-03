Por que o celular desliga SOZINHO? Fique de olho na bateria

Eventualmente, existem diversas reclamações e comentários que o celular de várias pessoas está desligando sozinho, devemos ficar de olho na bateria, isso porque a bateria é um dos componentes mais importantes para o funcionamento de diversos eletrônicos, principalmente quando se trata do celular.

Muitas pessoas optam em trocar a bateria quando ocorre algum problema com o celular, isso porque o preço é bem inferior comparado a comprar outro aparelho, e quando começa acontecer esses sinais no celular é sinal de desgaste.

Confira algumas dicas de sinal que está na hora de ter uma nova bateria.

Veja alguns sinais que o celular mostra que é preciso procurar um profissional. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

1º sinal – celular começa a ficar muito quente

Acredito que todo mundo já teve essa experiência no celular, as vezes estão jogando ou mexendo em algum aplicativo, o celular começa a ficar quente, isso quer dizer que esses apps que está utilizando o processador do celular vai demandar muito esforço.

Outro sinal é quando coloca o celular pra carregar e ele fica quente, é um bom sinal para entender que é preciso trocar a bateria.

2º sinal – Funções lentas no celular

Continuando com a mesma linha de pensamento da questão acima, quando o celular começa a ficar muito quente, consequentemente, algumas funções podem funcionar lentamente, alguns aplicativos demoram para abrir, é um sinal que deve ficar em alerta.

3º sinal – Celular não carrega direito

É importante começar a observar se o celular está carregando normalmente ou está demorando muito tempo para chegar aos 100%, se caso isso estiver acontecendo, tome cuidado. Uma dica que é essencial, verifique se realmente o carregador é original, depois disso, busque saber se o problema está sendo no carregador ou no celular.

4º sinal – Consumo elevado na bateria

Um sinal que a pessoa pode começar a observar é quando está tendo um consumo elevado da bateria no celular, ou seja, a pessoa vai começar a analisar se a bateria não está durando o tempo que deveria, se caso acontecer, leve a bateria para um profissional, fique sempre de olho na porcentagem e em quanto tempo o celular está descarregando.

5º sinal – Celular desligando sozinho

O último sinal que podemos destacar é quando o celular está começando a desligar sozinho e aleatoriamente, e pior, ele está desligando e nem mostra que está descarregado, está com uma porcentagem normal de bateria.

Esse é um dos mais graves sinais que o celular pode dar, procure um profissional.

