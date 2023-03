Aluguel NUNCA mais? Ótima notícia aos brasileiros

Assim que acontece a virada do ano, muitos brasileiros gostam de colocar uma meta, e em 2023 uma meta que muitos comentaram que desejam alcançar é conseguir sair do aluguel, e agora com o relançamento que Lula fez do programa Minha Casa Minha Vida, esse sonho pode estar mais perto de se tornar realidade.

O programa Minha Casa Minha Vida é um programa social que foi relançado pela equipe petista com novas informações e regras, como por exemplo a ampliação do subsídio para até R$ 140 mil para financiamento para a casa própria.

Veja as novas condições do programa MInha Casa Minha Vida. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saia do aluguel com o programa Minha Casa Minha Vida

O governo divulgou as informações onde consta que o teto foi concedido com o intuito de ajudar e priorizar especialmente a Faixa 1 do programa que, anteriormente, o valor máximo que era liberado era de R$ 96 mil para as construções feitas em áreas urbanas, e neste ano com o relançamento o presidente, Lula Inácio da Silva (PT) fez algumas modificações.

Agora, a Faixa 1 do MCMV é válido destacar que o subsídio ofertado para as famílias que estão sofrendo com vulnerabilidade social e tem a renda brutal ao mês de até R$ 2.640, o novo subsídio pode chegar até 95% do valor total do imóvel para a Faixa 1, ou seja, equivalente a R$ 140 mil para áreas urbanas e o valor de R$ 60 mil para área rural.

Lula anunciou 3 novos modelos de casas

O Governo Federal informou que o intuito principal também é poder incluir novos modelos de casas construídas pelo programa MCMV, e assim algumas regras serão modificadas para que isso seja possível, segundo informações oficiais, já tem 3 novos modelos de residência que vão ser ofertados e que vai variar de acordo com o perfil de cada cidade.

Um desses novos modelos é a respeito dos apartamentos menores, que serão destinadas as famílias consideradas monoparentais ou compostas por 2 pessoas, tem também aquecimento solar de água. A equipe petista informar que o intuito é incluir opções de locação no programa e também a compra de imóveis usados que ficam situados em áreas urbanas.

E essas novas opções seriam para uma solução de quem está em extrema pobreza ou até mesmo que vive nas ruas.

Inscrição no programa Minha Casa Minha Vida

A pessoa que deseja se inscrever do programa Minha Casa Minha Vida, as famílias da Faixa 1 devem ir até a prefeitura da cidade onde mora, e assim que fizer o cadastro, o banco Caixa vai analisar os dados e avisar sobre as datas dos sorteios das casas para as famílias que tiverem aprovação.

Já para as faixas 2 e 3 as inscrições são feitas através dos órgãos que estão organizando o programa ou ir até em uma agência da Caixa. Veja os valores de cada faixa:

Área urbana

Faixa 1: renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640;

Faixa 2: renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400;

Faixa 3: renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Área Rural

Faixa 1: renda bruta familiar anual de até R$ 31.680;

Faixa 2: renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800.

Faixa 3: renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 a R$ 96 mil.

