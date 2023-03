NOVO VALOR da gasolina surpreende e provoca COMEMORAÇÃO

Um dos assuntos que sempre continua na mídia é sobre a gasolina, isso porque milhares de brasileiros utilizam carro para poder ir trabalhar, e recentemente foi realizado uma pesquisa pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) sobre o preço da gasolina.

Essa pesquisa mostrou que houve uma queda de 1% no valor que é cobrado, e especificamente entre os dias 20 e 26 desse mês, o valor foi de R$ 5.95 para R$ 5.89.

Também devemos destacar que o diesel sofreu uma redução, o valor que era de R$ 4.02 passou para R$ 3.84. A Petrobras fez um comunicado: “O objetivo principal dessa redução é a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes além da participação de mercado necessária para fazer a otimização dos ativos de refino”.

O estado do Rio Grande do Norte, foi o que de fato teve a redução de 1% no valor da gasolina, e segundo as informações essa é a região que está localizada no Nordeste do país e que tem a gasolina mais cara.

Definição do preço da gasolina

É válido informar que os preços e aumento da gasolina é referente com a situação que está a economia e também o mercado financeiro, ou seja, esse impacto vai também direito no consumidor toda vez que o preço da gasolina sobe, e devido a esse cenário, começa a gerar um ciclo negativo para a economia.

O aumento da gasolina também pode causar um aumento no custo da produção das empresas, e que, consequentemente, leva um aumento nos preços dos produtos, e isso pode elevar a inflação e acaba prejudicando a economia do nosso país.

Em suma, outro impacto totalmente negativo que o aumento da gasolina pode fazer é no setor dos transportes, já que essas empresas tendem aumentar a tarifa assim que a gasolina aumenta, e acaba trazendo complicações para a população e para a economia.

A gasolina não é usada somente nos carros, são diversas empresas que usam gasolina para o funcionamento das máquinas, além disso o transporte público também depende do preço da gasolina.

Ou seja, é um assunto importante para todos, não somente para quem tem carro, como dito acima, é um assunto que impacta diretamente na vida dos brasileiros e na economia do nosso país e na inflação.

