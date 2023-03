Como consertar o ERRO do Caixa Tem para liberar o seu dinheiro normalmente

O banco da Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável por fazer o repasse do maior programa social Bolsa Família, e esse dinheiro é depositado na conta digital do aplicativo Caixa Tem, porém, alguns beneficiários estão reclamando do app pois está com problema e afirma que está parecendo para alguns que o Bolsa Família está bloqueado depois de ter feito o saque.

É importante informar que esse bloqueio é uma medida temporária do aplicativo para que eles consigam saber quem são os beneficiários que ainda não receberam o benefício e quem são os beneficiários que já conseguiram fazer o saque, para que assim esse valor não seja repassado duas vezes.

Aplicativo Caixa Tem está mostrando bloqueio depois de realizar o saque. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Escala e controle de pagamento do benefício

Isso está acontecendo para que o pagamento ocorra certo e segue uma escala de acordo com o último digito do NIS, porque tem beneficiários que recebem na primeira semana, já outros recebem apenas nos últimos dias, então é importante destacar novamente que esse bloqueio é apenas uma maneira que eles encontraram para ter o controle, é um bloqueio temporário.

Tem uma atualização interessante no aplicativo Caixa Tem, pois agora mostra qual o valor que o beneficiário vai receber no mês seguinte, mas esse valor fica bloqueado para saque, só fica disponível na data correta. Na época do Jair Bolsonaro, que era o Auxílio Brasil, esses repasses só eram liberados próximo da data de realizar o saque, mas o valor ficava zerado, não tinha mais informações.

Se por acaso chegar o dia de realizar o saque e o benefício continuar bloqueado neste mês de abril, o beneficiário irá ter que ir pessoalmente até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou até uma agência da Caixa Econômica para verificar se não teve algum erro no bloqueio.

Bolsa Família bloqueado

O segurado precisa ficar atento no seu cadastro para evitar possíveis bloqueios do programa Bolsa Família e, recentemente, o ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo já as checagens mensais para analisar cada cadastro e verificar se estão cumprindo os requisitos do programa, se por acaso não estiver cumprindo as regras o ministério vai bloquear ou cancelar oficialmente o benefício do segurado.

É importante ressaltar que esses critérios não são novos, muitos já são conhecidos desde que o programa foi criado, no entanto, muitas pessoas deixam de fazer, só que a partir de agora a equipe petista vai começar a fixar sério nessas pessoas que não estão cumprindo e infelizmente terão o acesso do benefício bloqueado. Os requisitos são:

O responsável deve manter as crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%

O responsável deve manter as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos com frequência escolar mínima de 75%

Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças de até seis anos;

O responsável deve manter a carteira de vacinação da família inteira atualizada;

Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal.

