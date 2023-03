Datas de pagamento do Bolsa Família de abril já podem ser consultadas

Como o pagamento do maior programa social, Bolsa Família, no mês de março já está chegando ao final, os primeiros beneficiários que recebem já querem saber sobre o pagamento para o mês de abril.

Neste mês de março foram mais de 21 milhões de famílias que teve o acesso ao pagamento do Bolsa Família com esse novo modelo, ou seja, o valor fixo da parcela de R$ 600,00 mais o benefício adicional de R$ 150,00 para as crianças menores de 6 anos. Esse mesmo modelo se repete no mês de abril.

Confira as datas de pagamentos do mês de abril. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família

O mês de março foi um mês com ótimas notícias para a população que recebe do Bolsa Família, pois foi anunciado os benefícios complementares, ou seja, a partir desse mês eles recebem a parcela fixa e mais os pagamentos adicionais.

Mas para receber esses benefícios tem que se enquadrar nos requisitos, os benefícios são:

R$ 150,00 para criança menor de 6 anos

R$ 50,00 para gestantes

R$ 50,00 para jovem até 18 anos

Pagamento mês de abril

Para o mês de abril os pagamentos estão agendados para acontecer no dia 14 ao dia 28, sempre utilizando o digito final no NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário para conseguir separar os grupos que receberão a quantia.

Confira a tabela abaixo

Final do NIS 1 – pagamento dia 14 de abril

Final do NIS 2 – pagamento dia 17 de abril

Final do NIS 3 – pagamento dia 18 de abril

Final do NIS 4 – pagamento dia 19 de abril

Final do NIS 5 – pagamento dia 20 de abril

Final do NIS 6 – pagamento dia 24 de abril

Final do NIS 7 – pagamento dia 25 de abril

Final do NIS 8 – pagamento dia 26 de abril

Final do NIS 9 – pagamento dia 27 de abril

Final do NIS 0 – pagamento dia 28 de abril

Veja também: 3 MILHÕES fora da extrema pobreza no Brasil; os impactos do novo Bolsa Família

Requisitos para o Bolsa Família

Para que a pessoa consiga ter direito do Bolsa Família no mês de Abril é preciso que a família tenha um Cadastro Único totalmente atualizado, e aquelas que não tem cadastro precisa ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para conseguir realizar o cadastro. É preciso:

Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo per capita (R$ 651)

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.906)

Ter renda familiar maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo

Morar sozinho

Viver em situação de rua

Veja também: Bolsa Família pode CRESCER e pagar R$ 142 por integrante familiar em junho