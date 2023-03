TikTok: Exército proibiu a utilização da rede social? Sim

A plataforma do TikTok tem dado o que falar e gerado muitas polêmicas em redor de todo o mundo, pois a forma que o TikTok consegue captar os dados dos usuários para que por fim consiga entregar os conteúdos está sendo bastante comentada.

Um exemplo do que está acontecendo no mundo é na Suécia, militares estão proibindo usar o aplicativo do TikTok, essa medida foi tomada pensando que a China (que é criadora do aplicativo) existe uma lei desde o ano de 2007 que afirma a obrigatoriedade de as empresas entregarem dados pessoais desses usuários.

Exército não pode usar mais o aplicativo TikTok. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Militares não podem mais usar o TikTok

Nesta última segunda-feira (27) foi compartilhado a decisão da proibição do exército, pois agora nenhum militar do país pode usar o aplicativo TikTok, essa medida foi tomada por questões internas de segurança, e com esse cenário, a porta-voz das Forças Armadas suecas, conhecida como Guna Graufeld, afirmou que:

“O uso dos celulares pode representar um risco à segurança, por isso, a partir de agora, não querem que usem o Tik Tok em nossos equipamentos de serviços”.

Em geral, essa medida foi tomada como uma forma de desconfiança do aplicativo chinês por estar recolhendo dados através do aplicativo, e acharam que essa foi a melhor decisão, suspender o app para os militares.

Outra relação do TikTok é a falta de transparência que o aplicativo dá, principalmente a respeito de como funciona esse algoritmo, e acaba fazendo que a empresa do TikTok seja acusada por essas desinformações.

Proibição do TikTok

O mundo inteiro está comentando sobre a proibição do aplicativo TikTok, alguns dias atrás a Casa Branca proibiu funcionários de instalar esse aplicativo chinês nos celulares que usam para trabalho.

Já na França, as plataformas do TikTok e Netflix já foram proibidos de serem instalados nos celulares de trabalho. Conforme diz o país, esses aplicativos dentro do ambiente profissional, por mais que seja digital, ainda sim pode ser um risco aos dados internos.

Nessa última semana, a China fez um compartilhamento onde mostra que sua obrigatoriedade quanto aos dados coletados pela plataforma não é referente aos outros países, mas se caso for julgado como uma questão de segurança nacional, na China é preciso que as empresas entreguem dados pessoais de terceiros.

