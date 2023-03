FGTS INATIVO: veja como consultar e sacar o dinheiro parado

O FGTS é um serviço que é conhecido por todos os brasileiros, seja de carteira assinada (que é o público que tem direito de receber) como também pelos trabalhadores que não tem direito. Isso porque é um serviço bastante comentado e conhecido pelo ramo dos trabalhadores.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está sendo um dos assuntos bastante comentados nesse início de 2023. Além de ser conhecido como uma forma de poupança do trabalhador ao qual o empregador deposita todo mês um valor de 8% referente ao valor do salário que o funcionário recebe, existem vários tipos de modalidades de saque, e que causa um pouco de dúvida para esse público.

FGTS inativo é quando o trabalhador muda de emprego e o dinheiro fica retido. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

É válido destacar que quando um trabalhador de carteira assinada, sai do emprego e entra em outro a conta do FGTS se torna inativa, pois é aberta uma nova conta devido a esse novo emprego.

E como informamos acima, existem vários tipos de saque, no entanto, são somente em alguns casos que podem sacar, como por exemplo o saque-rescisão, aposentadoria, doença, entre outros.

FGTS inativo

Quando um trabalhador que exerce atividade remunerada sai do emprego para ir para outro, uma conta do FGTS é aberta novamente e automaticamente com o nome do funcionário para que seja depositado mensalmente pela empresa, e enquanto o trabalhador permanecer na empresa a conta fica ativa.

Assim que o funcionário sai da empresa a conta automaticamente se torna inativa. Porém é válido informar que os valores não voltam para a empresa, é do trabalhador. Esse valor não pode ser movimentado, somente nas modalidades de saque permitido pelo Governo.

É importante destacar que quando acontece a demissão sem justa causa, o trabalhador pode fazer o saque integral do valor do FGTS normalmente, porém se o trabalhador pedir a demissão, esse valor fica retido.

Consulta do FGTS inativo

A pessoa tem a opção de fazer uma consulta no FGTS inativo para conseguir saber o valor que ele tem em sua conta. Por mais que esse valor esteja retido e não pode ser movimentado, todos os meses que o dinheiro fica na conta gera um crédito em cima do valor, então o dinheiro fica rendendo.

Tem como fazer por telefone a consulta inativa do FGTS, através do número 0800 726 0207, feito isso informa a data de nascimento e número do NIS.

