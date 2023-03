Quando uma pessoa pode ser OBRIGADA a se aposentar pelo INSS

Quando pensamos em aposentadoria, ninguém imagina que existe a aposentadoria compulsória, que normalmente é conhecida popularmente como aposentadoria expulsória. Isso acontece quando determinado funcionário atinge uma idade e é obrigatório a parar de trabalhar.

Se você nunca escutou comentar sobre esse tipo de aposentadoria continue a leitura que vamos te explicar um pouco mais.

Veja a aposentadoria compulsória do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aposentadoria compulsória do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável por fazer a parte dos repasses dos benefícios para aposentados e pensionistas. Existem diversos tipos de aposentadoria e uma delas é aposentadoria compulsória, ela não acontece quando uma pessoa solicita e sim quando ela atinge determinada idade ao qual não pode mais trabalhar.

Então quando isso acontece, a pessoa não precisa entrar com o pedido no órgão do INSS para a aposentadoria, rapidamente ela já começa o processo de aposentadoria e a pessoa é obrigada a parar de trabalhar.

É válido informar que esse modelo de aposentadoria é válido para todos os servidores públicos da União, Estados e Municípios e Distrito Federal, inclui também as autarquias e as federações. Não podemos esquecer dos membros Judiciário, Defensorias Públicas, Ministério Público, Tribunais e dos Conselhos de Contas e também para os policiais.

Aposentadoria compulsória atinge o público dos servidores públicos, mas também é válido para as empresas privadas.

Como ocorre essa aposentadoria?

Por mais que o cenário não parece ser assim, são diversos brasileiros que quando atinge uma idade máxima e obrigatória para a aposentadoria, eles não solicitam e não vão atras na aposentadoria, porque desejam continuar trabalhando ou até mesmo porque desejam conseguir melhorar o valor do benefício que eles vão receber por ter mais tempo trabalhado.

No entanto, quando a pessoa completa certa idade, automaticamente o Instituto Nacional do Seguro Social começa o processo de aposentadoria dessas pessoas e assim que isso acontece elas são obrigadas a parar de trabalhar, logo no dia seguinte que completarem a idade que é determinada por lei.

Requisitos da aposentadoria compulsória

Na categoria da aposentadoria compulsória, os requisitos são:

75 anos completos para homens e mulheres

Isso porque depois que aconteceu a Reforma na Previdência em 2019, é preciso que o tempo mínimo de contribuição de 20 anos seja para os homens e o tempo mínimo para as mulheres é de 15 anos.

