Saque-aniversário do FGTS: há novidades sobre o tema

De todos os temas que tem estado na mente dos trabalhadores brasileiros, o saque-aniversário do FGTS muito provavelmente é um dos mais importantes.

E, de fato, não é para menos, considerando o quanto essa modalidade tem ajudado os brasileiros desde que foi criada, há pouco anos.

Por meio dela, o trabalhador pode simplesmente, e literalmente, retirar parte do seu saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no mês em que completa mais um ano de vida. E, assim, consegue uma espécie de renda extra para poder lidar com as contas do mês ou com planos que tenha em mente e necessitem de dinheiro para sair do papel.

Ocorre, porém, que o saque-aniversário também tem sido motivo para muitos debates, sendo de extrema importância acompanhar tudo o que diz respeito a ele.

A começar, claro, pela leitura do conteúdo a seguir.

O fim do saque-aniversário é uma possibilidade | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como está a situação do saque-aniversário do FGTS no momento

Desde que houve a transição de governo, no mês de janeiro, muito tem se falado sobre o possível fim do saque-aniversário do FGTS.

Essa, por sinal, tem sido uma das pautas mais importantes do trabalho atualmente feito por Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores, que está atuando como chefe do Ministério do Trabalho.

Logo, já era esperado que os trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil, que aderiram a essa modalidade de saque, estariam extremamente interessados no assunto, principalmente quando foi anunciada, agora para o mês de março, uma reunião que decidiria, de uma vez por todas, o destino do saque-aniversário.

A reunião estava prevista para acontecer mais especificamente no dia 21, terça-feira. Mas, por algum motivo, foi desmarcada, e ainda não se sabe quando ela de fato irá acontecer.

A definição de uma nova possível data deve ser feita oficialmente pelo Governo Federal. Porém, a boa notícia para os trabalhadores que querem continuar nessa modalidade é que o tema está cada vez mais “frio”, não sendo uma das pautas mais importantes para os parlamentares.

Ministro já afirmou querer o fim dessa modalidade

Desde o início de sua atuação como ministro, Luiz Marinho tem se mostrado descontente com o saque-aniversário do FGTS, por conta da forma como o mesmo funciona.

Ocorre que nenhum trabalhador é obrigado a aderir a ele, ou a ficar nele para sempre. E o valor a ser recebido não corresponde a 100% do saldo disponível, o que também não deixa de ser uma ótima notícia.

Porém, uma vez aderindo ao saque-aniversário, o trabalhador automaticamente sai do tradicional saque-rescisão. Desta forma, caso seja mandado embora sem justa causa, ele simplesmente perde o direito de acesso ao seu saldo do FGTS, podendo receber somente a multa rescisória.

Além disso, caso queira sair do saque-aniversário do FGTS, é preciso fazer o devido pedido e aguardar dois anos para retornar ao saque rescisão.

Trata-se, portanto, de um tema que realmente tem dividido opiniões, inclusive entre os trabalhadores.

