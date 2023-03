REVELADO! Veja como você pode aumentar sua aposentadoria

Boa notícia! Muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) carecem de recursos para se manterem e nem imaginam que podem receber valores adicionais caso estejam neste grupo de cidadãos. A maioria dos benefícios é de apenas 01 salário-mínimo. Menos de 30% dos beneficiários recebem valores superiores a 3 salários-mínimos.

Aposentadoria pode sofrer aumento

Existem algumas modalidades de aposentadoria, todas passam pelo INSS. De acordo com a modalidade, há divergências na burocracia e documentação própria. No caso da aposentadoria por idade, o valor da aposentadoria será referente as contribuições mensais.

Dentre as modalidades, também existe a aposentadoria por invalidez. Que é dada quando o auxílio-doença é prolongado de modo permanente – e nesta modalidade de aposentadoria o beneficiário pode receber valores adicionais do benefício.

Portanto, aos aposentados por invalidez podem receberem até R$ 330 a mais, representando 25% a mais do valor do salário-mínimo. Mediante a lei, o adicional é dado aos aposentados por invalidez que precisam de auxílio permanente de terceiros.

Com isso, é válido lembrar que apenas na modalidade de aposentadoria por idade este critério se enquadra. Caso o beneficiário por idade também precise de auxílio permanente de terceiros, não conseguirá abrir o requerimento.

É debatido na Câmara a possibilidade do benefício ser repassado e estendido para outras modalidades de aposentadoria. Entretanto, nada foi decidido até então e seguem as burocracias nos tribunais federais.

Como pedir aumento da aposentadoria?

Portanto, é necessário pedir o aumento da aposentadoria. Sendo necessário ser beneficiário do INSS mediante a aposentadoria por invalidez. Então, realizar os seguintes passos.

Entre no site ou aplicativo Meu INSS e faça login;

Abra um novo requerimento e clique em “Solicitação de acréscimo de 25%”;

Anexe os documentos solicitados;

Aguarde a perícia e pronto.

Portanto, logo após o requerimento ser aberto a perícia médica ser agendada a fim de comprovar a real situação do beneficiário. Todos os auxílios do INSS que sejam por conta de doenças e semelhantes – passam por perícia médica, a fim de evitar fraudes durante os procedimentos. No geral, este procedimento deve durar no máximo 30 dias, entretanto, pelas longas filas nas agências o prazo acaba se estendendo para 60 ou até 90 dias.

Por isso é recomendado preencher todos os dados corretamente, para no dia que o processo for aberto, não voltar por falta de informações e ter que recomeçar do zero novamente.

Desse modo, em algumas semanas o beneficiário é contatado e deverá se deslocar até uma das agências estipuladas a fim de realizar a verificação. Caso o beneficiário não consiga abrir o requerimento por questões de saúde, poderá ser contatado algum representante legal através de uma procuração, a fim de realizar os demais trâmites burocráticos.