O que é o CÓDIGO 737 que jovens estão usando no WhatsApp?

Há uma década atrás a maneira dos usuários se comunicarem era totalmente diferente das dos dias atuais. Diariamente surgem novas expressões online que acabam viralizando e tomando conta das redes sociais. Desta vez, a expressão “737” viralizou no WhatsApp e no Facebook e chamou a atenção de muitos internautas que ainda não sabem o seu real significado. É alguma teoria da conspiração? Um aviso? Veja abaixo o que significa e onde surgiu.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Origem da expressão “737”

A expressão não surgiu do nada. A expressão “737” surgiu entre os adolescentes usuários do TikTok. Que ao fim de suas publicações postavam os termos “seven, three, seven”. E então, rapidamente a expressão viralizou nas demais redes sociais – exalando até mesmo um clima de mistério em torno desta expressão.

Embora muitos não saibam o significado, é muito mais simples do que se parece. É comum o uso dos emojis para transmissão de emoções, pedidos, etc. E este “737” funciona basicamente da mesma forma.

Quando alguém vai dormir ou sair, geralmente envia emojis de amor, amizade, etc. A fim de ressaltar isso. A expressão em questão significa apenas um “boa noite” ou uma maneira de ressaltar uma expressão de despedida.

Na prática, seria algo do tipo “durma bem, 737” e assim, o uso do código isolado acaba significando o mesmo do original – entretanto, tornando-se uma brincadeira mais agradável (principalmente quando os outros usuários não sabem o significado).

Lembrando que a expressão surgiu no TikTok e rapidamente viralizou. Visto que o TikTok é uma das redes sociais que mais crescem – servindo de inspiração para outras que aderiram o seu estilo de vídeos curtos para melhorias em suas plataformas.

Mostrando o poder da internet de viralizar expressões entre os usuários. Lembrando que este é o futuro. A simplificação e facilidade de comunicação entre os usuários da web.

As expressões da internet

A medida que o tempo passa é válido lembrar que as expressões irão diminuindo – a fim de facilitar e agilizar a compressão de textos na internet. Lembrando que é uma linguagem total informal – do ponto de vista acadêmico.

Entretanto, é a linguagem usada e compreendida por muitos brasileiros que são fixados nas redes sociais. Com isso, o termo “737” surgiu para simplificar a maneira como o usuário deseja algo de bom para o outro e vice-versa.

Desse modo, através de uma simples mensagem é possível exalar boas energias e promover aos usuários bons pensamentos – mesmo que de maneira simplificada.

Portanto, este é o real significado da expressão. Não tendo nada a ver com simbologia numérica, conspirações apocalíticas, etc.