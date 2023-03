Quanto tempo dura o vale refeição no Brasil? Prazo é curto

Não é de hoje que os trabalhadores brasileiros usam o vale refeição para conseguirem almoçar ou lanchar durante o expediente de trabalho. Entretanto, de acordo com a empresa Sodexo – responsável pela gestão de benefícios dos trabalhadores, o saldo entregue aos trabalhadores duram menos do que o programado. Estima-se que o vale refeição deve durar em média 22 dias – representando todos os dias úteis de trabalho. Porém, a realidade é bem diferente.

Vale refeição no Brasil | Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Vale refeição sofre redução

Portanto, embora o vale refeição não tenha sofrido redução em seu valor, a inflação elevada faz com que o vale alimentação não seja suficiente para que os brasileiros mantenham sua rotina rica em alimentos que devem ser consumidos para uma boa jornada de trabalho.

Estima-se então que o vale refeição só dura em média 11 dias, dois dias a menos em comparação ao último estudo realizado no ano passado. Significando que os brasileiros precisam pagarem mais da metade das refeições mensais do seu próprio salário.

Devido os altos juros e inflação crescente no país, a Sodexo afirma que os trabalhadores acabam trocando as refeições calóricas e benéficas ao seu organimo por lanches rápidos e salgados – ocasionando um déficit alimentar.

Por mais que o os valores tenham sido elevados neste ano – não foi possível acompanhar a inflação e juros. Lembrando que antes da pandemia o vale refeição durava em média 18 dias.

Leia mais: Cadê meu FGTS? O que fazer se a empresa não depositar

Valor médio de refeições assusta brasileiros

Isso tudo em razão do valor médio dos pratos com comida. Visto que os trabalhadores acabam optando pela substituição de pratos mais elaborados pelos salgados e lanches rápidos.

Por isso, de acordo com a Sodexo, o valor médio gasto em uma refeição no Brasil é de R$ 40,64. Isso variando de cidade para cidade. Lembrando que o cálculo é feito mediante as refeições calculadas pelo quilo do alimento.

Outros tipos como pratos executivos, self-service e à la carte possuem valores fixos, porém, altos. Em média, R$ 30 ou mais. Lembrando que tudo oscila pela região.

Em alguns lugares do nordeste é possível encontrar pratos prontos por até R$ 12 com suco. Portanto, pela alta nos preços, o brasileiro acaba substituindo uma das refeições mais importantes que é o almoço pelos lanches e salgados.

Dessa fora, acabará gastando mais em outras refeições ou então ficando com fome até chegar em casa novamente. De qualquer modo, é algo que impacta diretamente em sua rotina e desempenho profissional.

Portanto, essa é a realidade do Brasil. Sem contar os trabalhadores informais que não são contemplados com o vale refeição, no qual acabam gastando muito mais do que isso mensalmente somente com refeições básicas.