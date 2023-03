ÓTIMA VITÓRIA para as famílias que recebem até 2 salários mínimos

Boa notícia! Embora muitas famílias brasileiras não recebam mais do que 02 salários mínimos, o Governo Federal tenta ao máximo melhorar a vida dessas famílias e com isso oferece benefícios exclusivos para os cidadãos que vivem sob esta faixa de renda. Portanto, foi anunciado que as famílias que recebem até 02 salários mínimos irão receber uma excelente oportunidade do Governa! Trata-se do Minha Casa, Minha Vida. Agora famílias que recebem até dois salários terão condições exclusivas.

Famílias que recebem até 02 salários são beneficiadas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Minha Casa, Minha Vida

O programa habitacional do Governo Federal alavancou as oportunidades estendendo elas para as famílias que recebem valores mensais de até R$ 2.640. Até então, o programa Minha Camisa, Minha Vida, tinha subsídios que ficam em torno de R$ 1.800. Desse modo, apenas essas famílias tinham acesso a esta oportunidade.

Agora os brasileiros que estão dentro da faixa de renda estipulada pelo Governo, irão conseguir subsídios entre 85% a 95% durante a compra da casa própria através do projeto.

Lembrando que o programa foi dividido por faixas, sendo a Faixa 1 o grupo de pessoas que recebem repasses de até dois salários mínimos – elas precisarão se inscreverem no programa através da prefeitura local. Isto é, seguindo todo um cronograma e lista de espera – de acordo com o passo a passo estipulado pela gestão.

Praticamente todos os municípios brasileiros possuem programas habitacionais, e então, disponibiliza aos moradores a oportunidade de conseguirem a casa própria – então, o Governo Federal irá usar essa mesma base a fim de promover este benefício aos brasileiros.

As demais faixas de cidadãos poderão conseguir o benefício da casa própria em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal ou alguma instituição intermediária. Visto que construtoras são pagas pelo Governo para criação e execução do projeto habitacional.

Planos são divulgados

Estima-se que neste primeiro momento mais de dois milhões de moradias serão entregues até o ano de 2026 – que é quando termina o mandato do presidente Lula. Desse modo, essa meta é um dos projetos mais promissores e importantes da carreira de Lula.

O Minha Casa, Minha Vida – garante aos brasileiros as melhores condições para o financiamento ou construção da casa própria. Com isso, eles conseguem fornecer aos brasileiros financiamentos com excelentes taxas de juros e condições atrativas.

É ideal que o cidadão esteja inscrito no Cadastro Único – a fim de ter todas as informações reunidas em um único lugar e desse jeito conseguir os melhores benefícios e condições.

Embora anunciado, o programa ainda não tem prazo de entrega. Porém, estima-se que ainda neste primeiro semestre do ano ele seja anunciado e liberado as famílias brasileiras. Até então, o que existem são vestígios e informações mediante a nota oficial da equipe de Lula e de versões anteriores do programa.