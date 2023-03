Lula bateu o martelo sobre o novo salário mínimo para 2023 (de novo)

Boa notícia! O presidente Lula bateu o martelo e afirmou que iria aumentar o salário-mínimo novamente. Milhões de brasileiros serão impactados por essa mudança – visto que o salário-mínimo é o valor base de inúmeros benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além disso, outras mudanças devem ocorrer ainda neste semestre.

Salário sofre novo reajuste

Desde a campanha eleitoral o presidente Lula havia prometido que pretendia elevar o salário mínimo para valores acima da inflação. Em janeiro, como ordena a lei, o salário aumentou de acordo com a inflação. Indo para R$ 1.302. Entretanto, a gestão bateu o martelo e prometeu um novo aumento.

O novo aumento irá acontecer neste dia 1° de maio, e então, os brasileiros já passarão a receber logo em seguida os repasses referentes a R$ 1.320. Visto que o salário mínimo é o valor base para todo trabalhador formal, ou seja, que está sob as leis trabalhistas.

Portanto, nenhum trabalhador de carteira assinada pode receber repasses inferiores a R$ 1.320 logo após a oficialização, caso contrário, o empregador poderá ser multado e até mesmo detido.

Além disso, outras pessoas são impactadas com esta mudança. Bem como os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou até mesmo aposentadoria por morte do INSS.

A mudança não acontecerá de qualquer modo, mas o petista afirmou que será no dia 1° de maio em prol desta importante data. O dia do trabalhador. Lembrando que o aumento do salário poderá elevar as margens de empréstimo para aposentados e pensionistas – isto é, caso os bancos ainda aceitem realizarem a modalidade.

Salário ideal é anunciado

Embora o novo salário tenha sido anunciado, a grande verdade é que o valor ainda está muito distante do valor ideal que deveria ser pago aos brasileiros a fim de que todos vivessem bem. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o valor ideal referente aos cuidados básicos seriam de R$ 6.641,58.

Isto é, para que todo cidadão brasileiro tivesse direito ao básico do básico. Como por exemplo: vestuário, educação, moradia, transporte e lazer. Entretanto, o Governo busca suprir este déficit melhorando a qualidade de trabalho dos brasileiros e não somente isso – promovendo benefícios sociais para as demais camadas da sociedade.

Portanto, nos próximos meses o novo salário irá chegar até o bolso dos brasileiros. É válido lembrar que a medida serve apenas para os brasileiros que trabalham sob regime CLT e beneficiários de benefícios sociais que têm como base o salário mínimo vigente. Os trabalhadores informais não possuem direito estipulado por lei.

Ou seja, é necessário estar trabalhando formalmente para que consiga obter os direitos necessários.