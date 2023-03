Programa nacional para alimentação do POVO é retomado

Mais uma grande vitória do povo brasileiro veio à tona neste mês, principalmente, para toda a população que vive em um cenário de insegurança alimentar e nutricional, além, claro, de todos os agricultores familiares, pois no dia 23 de março foi assinada a medida provisória que garante a volta do programa de Aquisição de Alimentos, conhecido por PAA. Ele havia sido extinto em 2021 e em seu lugar tinha ficado o programa Alimento Brasil, todavia, agora ele voltou e promete bastante!

Pessoas sendo cadastradas no CadÚnico,.

Como irá funcionar o novo programa de alimentação?

Há várias novidades que devem ocorrer no novo programa de Aquisição de Alimentos, uma delas, é o aumento da cota individual anual que as famílias e associações podem comercializar. Anteriormente, o valor era de R$ 12 mil, agora será de R$ 15 mil e isso está ocorrendo por intermédio de uma regulamentação do próprio programa.

Ou seja, o Governo Federal por intermédio da União, irá pagar todos os custos referentes a impostos, como o ICMS. Além da contribuição ao INSS e a contribuição que todo produtor rural deve dar para o Senar, isto é, um serviço de Aprendizagem Rural.

O programa deve atender a todos, mas haverá um grupo prioritário de pessoas que terão acesso ao programa em questão, principalmente, aquelas pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único e os agricultores rurais que fazem parte dos seguintes grupos:

Indígenas;

Quilombolas e tradicionais;

Assentados da reforma agrária;

Negros;

Mulheres;

Juventude rural.

Vale salientar que os indígenas e comunidades tradicionais terão uma maior facilidade na hora de se tornarem fornecedores do programa.

Como funciona o programa?

Basicamente, por intermédio do programa, vários grupos de pessoas são beneficiados, quem vende alimentos e quem precisa deles, mas encontra-se em situação de insegurança alimentar e nutricional. Há chamadas públicas para que os agricultores se cadastrem e venda para o Governo a sua produção, que será destinada para:

Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;

Entidades públicas e privadas que fazem parte da rede socioassistencial;

Restaurante populares.

Outro ponto positivo é que a medida em questão criou o Grupo Gestor do programa em questão, será um órgão colegiado de caráter deliberativo, ele contará com a participação de toda a sociedade. E outra novidade é que nos municípios em que haja situação de emergência, haverá a possibilidade de comprar produtos para a alimentação de animais.

Por fim, a grande novidade, que não será obrigatório o uso de licitação no ato da contratação de empresas privadas para a construção de cisternas e outros sistemas que darão acesso à água a fim de garantir o líquido para as famílias.

