Para que serve o botão do semáforo? Entenda de uma vez

Desde o início do tráfego intenso de veículos procurou-se uma maneira de conseguir administrar tamanho movimento, até que ocorreu uma das principais invenções da humanidade, o semáforo, pois ele serve para controlar o trânsito e permitir que cada veículo tenha seu dinheiro de ir e vir respeitado. Alguns semáforos também possuem um certo botão, que muitos apertam e não entendem nada, mas o botão em questão serve para que o sinal fique vermelho, entenda.

Semáforos funcionando.

O botão funciona ou não?

Primeiro, vamos entender o que significa cada cor do sinal, ele possui 3 cores, a cor vermelha, amarela e verde. Na cor verde, todos os veículos podem seguir o seu trajeto normalmente, todavia, entre a cor verde a cor vermelha, há uma cor intermediária, que é a cor amarela, ela indica que os condutores devem circular com uma atenção maior.

A atenção maior ocorre por conta que posteriormente, irá funcionar a cor vermelha, nesse momento, todos os veículos devem parar imediatamente, para que outros possam passar. Mas a questão é que o trânsito não é feito apenas de veículos, também há a presença de pedestres e é exatamente para isso que serve aquele botão.

Quando ele é pressionado, após alguns segundos, o sinal fica vermelho, sinalizando que os carros devem parar e agora é a vez dos pedestres passarem. Mas a depender da via, até o sinal ficar vermelho, pode demorar um pouco. E é exatamente por isso que algumas pessoas têm a impressão que o botão não funciona, todavia, isso é uma falácia.

E o que ocorre se os carros ultrapassarem o sinal?

É uma infração gravíssima o ato dos condutores atravessarem o semáforo quando ele estiver fechado e isso pode gerar uma multa bem pesada, de quase R$ 300, além que o condutor levará 7 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação. E essa prática também é bastante perigosa.

Atualmente, há apenas uma situação que permite ultrapassar o sinal vermelho, é quando há uma via que permite conversões à direita e mesmo assim, o condutor deve respeitar a vez dos pedestres. Caso a via não esteja sinalizada, a ação segue proibida.

Por fim, tome bastante cuidado no trânsito e lembre-se, que é melhor chegar em algum compromisso atrasado, mas com vida, do que ao contrário. É melhor perder 1 segundo do que perder a vida em 1 segundo. Pois ultrapassar o sinal vermelho além de ser uma infração gravíssima, pode tirar a sua vida e a de terceiros.

