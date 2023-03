Notícia TRISTE para quem recebe o Bolsa Família; entenda

Desde quando aconteceu a reformulação do programa social Bolsa Família está dando o que falar, tanto de notícia boas, como a chegada dos benefícios complementares, como notícias ruins que alguns beneficiários estão sendo excluídos ou suspenso do programa por um determinado tempo. Assim que Lula lançou no início de março oficialmente o programa Bolsa Família, anunciou junto um pagamento adicional de R$ 150 para as famílias que tem crianças de até 6 anos.

Como vai ter um novo pagamento, regras também foram colocadas e é necessário cumpri-las, caso contrário as famílias não irão receber mais. Essas novas regras nos mostram que é necessário um acompanhamento de frequência escolar de ao menos 60% para crianças de até 5 anos, depois dessa idade até os 18 anos é necessário que a frequência seja de 75%.

As famílias que não cumpriu essas regras no mês de outubro e novembro de 2022 está tendo o benefício cortado nesse mês.

Famílias que estão inscritas no Bolsa Família estão sendo notificadas

Como foi informado esses tempos atrás, o Governo deseja criar um aplicativo somente do Bolsa Família, e através desse novo aplicativo que está sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, já está disponível para download para iOS e Android, lá já contém as informações sobre os benefícios complementares e também sobre o empréstimo consignado, entre outros.

No entanto, alguns beneficiários afirmam que estão recebendo mensagem falando de suspensão durante 2 meses do programa, e consta que durante esse período suspenso é devido a faltas escolares dos estudantes que contém na família.

Cortes indevidos

Como pode-se perceber, a equipe petista está levando a sério para que as regras sejam cumpridas por todos os integrantes do Bolsa Família e o não cumprimento gera suspensão, principalmente sobre a frequência escolar, porém tem algumas mães que chegaram a denunciar sobre corte indevido.

Esses casos começaram a ser relatado quando uma mãe usou a plataforma do Facebook para explicar os motivos da falta do filho na escola. Em grupo a mãe solo, a mesma informou que sofreu um acidente e ficou 15 dias acamada e não tinha como levar seu filho pra escola e informou que seu benefício foi cortado pois o filho não cumpriu a frequência escolar, porém nenhuma pessoa do CRAS procurou a mãe para saber o que estava acontecendo e qual o motivo das faltas.

As mensagens que são enviadas por esse aplicativo dizem “Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou achar que houve algum erro procure o setor do Bolsa Família da sua Cidade”.

