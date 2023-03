50% dos brasileiros já caiu ou vai cair em golpes; cuidado!

Um estudo feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) juntamente em parceria com Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) indicou que metade dos brasileiros pode cair em golpe financeiro.

Isso porque o brasileiro, hoje em dia, tem muita vontade de conseguir faturar uma boa grana dentro do mercado, além disso, tem uma pesquisa também onde mostra que desde 2022 o Brasil bateu recorde de pessoas endividadas. E dessa vez, a CVM informou que diversos brasileiros participaram de uma pesquisa falaram orientações erradas de um site, e isso pode levar a cair em um golpe financeiro.

Como foi feito a pesquisa?

Para ter as respostas dessa pesquisa foi preciso criar um site de uma empresa falsa que oferece fundos de ações para diversos clientes, esse produto é um investimento fictício que consegue fazer simulações de outras corretoras, além disso oferecia também aos clientes alta rentabilidade.

Os especialistas fizeram uma contagem, entre novembro de 2022 até março deste ano 2023, o site já recebeu visita de 885 mil brasileiros, e 48,8% dessas pessoas que acessaram o site clicou em botões que mostrava seu interesse em investir no fundo, mesmo não tendo os detalhes exato, fixou apenas na rentabilidade.

Assim que a pessoa clicava no investimento, eles eram levados para uma página educativa que tem a intenção de alertar sobre os riscos corrido por acreditar em qualquer anúncio da internet sobre investimento sem ao menos verificar a segurança.

Golpes financeiros

É válido ressaltar que os especialistas ainda informaram que esse tipo de golpe é muitas vezes compartilhado por um amigo próximo da vítima, pois no WhatsApp todo mundo sai compartilhando essas notícias e links, e assim o “vendedor” do produto vai fazendo as pessoas acreditarem no golpe, e mais vítimas acabam caindo, mas é tudo armadilha.

Para evitar e se proteger desses golpes financeiros lembre-se sempre de procurar muitas informações sobre esses produtos que estão sendo oferecidos e análise quais são os critérios para obtê-los.

A CVM ainda alerta que o setor que mais chama atenção dos brasileiros é aquele que tem propostas altas de ganho, e aí é na hora que aplicam o golpe fingindo ser um investimento no mercado de criptoativos, e para complementar, como informado acima, esses anúncios estão sendo compartilhados pelo aplicativo WhatsApp.

