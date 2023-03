IPVA 2023: carro elétrico precisa pagar o imposto?

Quando o assunto é imposto, diversos brasileiros têm dúvidas, e a dessa vez é se carro elétrico precisa pagar imposto, no entanto, quando muitos brasileiros pesquisam a resposta que mais aparece é “depende”, porém no Brasil pode ter variações. Vamos entender um pouco mais.

IPVA

Primeiro de tudo vamos entender o que é o IPVA que todos falam. É válido ressaltar que em assuntos sobre impostos para o cidadão, o Brasil é o primeiro país destacado nesse assunto, porém não significa que essa carga tributária seja cara somente aqui em nosso país, a Alemanha e Dinamarca, como por exemplo também são conhecidos como cobrar impostos altos.

As pessoas que possem um automóvel é obrigado a pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) todo ano, isso todos sabem, além disso esse imposto é recolhido por pessoas que tem um veículo por motor.

No entanto, cada estado da federação tem permissão para decidir o preço que será cobrado anualmente, ou seja, não existe um padrão nos valores do IPVA no Brasil, alguns estados para ajudar o cidadão chega a oferecer descontos para pagamento único, porém tem estados que não.

Os brasileiros que deixam de pagar os impostos do IPVA pode ter consequências negativas, e uma delas e recolher o carro da pessoa se por acaso for pego na blitz e tiver com débito em aberto. E para complementar, essa dívida pode estar inserida e ativa na União no nome da pessoa e pode ser cobrada judicialmente, e isso pode fazer aumentar o valor.

O carro elétrico precisa pagar o IPVA?

Os carros elétricos, querendo ou não, esse tipo de carro foi criado com alguma diferença para a cobrança do IPVA, no entanto, o que causa dúvida é que elas não aplicam de maneira uniforme em todo o Brasil, como já citamos acima (cada estado define sua própria cobrança).

Com isso, tudo vai depender qual estado o carro elétrico está registrado, ou seja, pode ser que ele esteja isento do IPVA ou pode ser que pague o imposto parcialmente. O tratamento da cobrança do IPVA vai depender da Assembleia Legislativa Estadual, porque é a partir dela que define a Legislação do estado, e hoje no Brasil estamos vivendo um cenário que a maioria dos estados não estão oferecendo nenhum tipo de benefício para os carros elétricos.

