Nova CONVOCAÇÃO do Cadastro Único; e agora?

O cadastro único é um sistema utilizado e criado pelo Governo Federal para que pudesse ter controle que como estão as pessoas de vulnerabilidade social em situação de pobreza ou extrema pobreza. A partir desse cadastro das famílias o governo consegue saber a real condição e oferecer programas sociais para ajudar.

Lembrando que o Bolsa Família é um programa social de redistribuição de renda e que teve seu relançamento no mês de março, e com isso, teve também algumas mudanças além de benefícios complementares e também a revisão trouxe alguns problemas para alguns beneficiários.

Um dos assuntos mais comentados nesses últimos meses é sobre o pente-fino que já começou acontecer nos cadastros, isso porque vários estão desatualizados desde o ano da pandemia, além disso também tem grandes suspeitas de informações fornecidas para participantes do Bolsa Família.

Com isso, foram contabilizados que cerca de 10 milhões de cadastros do programa precisam passar por uma revisão e cerca de 2,5 milhões podem ser fraudes, e já começaram a ser bloqueados. E já foi divulgado que nos próximos dias o governo vai chamar mais de 5 milhões de famílias para verificar os dados, caso contrário será suspenso do benefício.

Confirmação de dados

É de extrema importância informar que todos os beneficiários precisam confirmar e atualizar os seus dados na revisão cadastral, o Governo Federal já divulgou o cronograma para a revisão do CadÚnico.

Deve comparecer as pessoas que:

Última atualização cadastral em 2016/2017 – Data de convocação a partir de fevereiro de 2023

Última atualização cadastral em 2018, 2019 ou 2020 – Data de convocação a partir de dezembro de 2023

Última atualização cadastral em 2021 – Data de convocação a partir de 2024

Para quem ainda não sabe, as famílias que o governo identificou que já estão com os cadastros desatualizados, elas também serão convocadas para informar os dados para o CadÚnico.

Como posso saber se fui convocado?

É preciso ficar atento para as convocações que vão começar a acontecer pelo CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), no mesmo lugar que fizeram o primeiro cadastro. Eles entraram em contato através de uma carta ou por telefone, se caso nenhuma informação ou convocação chegar até você significa que não precisa fazer a atualização.

Não são todos os beneficiários que precisa atualizar. Se caso a família que for convocada não comparecer no CRAS, o benefício será suspenso por até 2 meses.

