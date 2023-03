Por que tanta gente está recebendo mensagens de CANCELAMENTO do governo?

No início deste mês de março, foi lançado o novo Bolsa Família, com a incrível promessa de continuar atendendo mais de 20 milhões de famílias, de maneira análoga ao antigo Auxílio Brasil. Contudo, para seguir dentro do programa, agora é preciso seguir à risca cada regra estabelecida pelo Governo, por conta disso, inúmeras famílias estão sendo retiradas do Bolsa Família por isso e recebendo uma mensagem de cancelamento, entenda o motivo

As mensagens estão aparecendo no momento que o beneficiário abre o aplicativo

Muitos beneficiários ao abrirem o aplicativo do Bolsa Família, acabam se deparando com uma triste situação, isto é, uma mensagem informando que o seu benefício foi cancelado. De acordo com a mensagem que está sendo enviada para os brasileiros, isso está acontecendo por conta que as famílias estão com a renda superior a permitida pelo programa.

Isto é, pelas regras para fazer parte do Bolsa Família, a renda per capita não pode ultrapassar os R$ 218 mensais e caso ultrapasse o teto estipulado, a família já perderá o benefício, veja a mensagem que está aparecendo:

Benefício Cancelado Seu benefício foi cancelado porque foi identificado que sua família tem renda maior do que o permitido para receber o Bolsa Família. Para mais informações, ligue 121. Motivo – Alta renda Cod. P1-19″

Essa é a triste mensagem apresentada para vários usuários ao abrirem o aplicativo do Benefício Social. E isso ocorre por conta que eles não estão cumprindo as regras do programa, como já informado pelo governo, a principal regra que não está sendo obedecida é em relação a renda per capita.

Quais pessoas terão o benefício cancelado?

Embora o cancelamento tenha sido surpresa para vários beneficiários, mas isso já havia sido anunciado há bastante tempo pelo ministro da pasta, ele havia informado que apenas neste mês, mais de 1 milhão de beneficiários tinham sido retirados do programa social, mas claro, porque de acordo com a fiscalização, as famílias demonstravam inconsistência nos dados apresentados.

E até o final do ano, esse número deve aumentar ainda mais, uma vez que haverá alguns grupos de pessoas que receberão ênfase na hora da fiscalização, como às pessoas que moram sozinhas e aquelas que não atualizaram suas informações inerentes à renda familiar.

Acredita-se que quando elas forem convocadas para ir até o CRAS realizarem a atualização em questão, elas serão retiradas do programa caso informem uma renda superior àquela permitida para fazer parte do programa. Por conta disso, estão ocorrendo todos esses cortes.

