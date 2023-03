LISTA de quem receberá R$ 712 no Caixa Tem está liberada

Após a revolução tecnológica que ocorreu em todo mundo, operações que anteriormente eram difíceis tornaram-se fáceis, e agora, é possível ter uma agência bancária na palma da mão. E tudo isso é possível com o Caixa Tem e já há uma grande novidade para o próximo mês, a lista de pessoas que irão receber R$ 712 dentro do aplicativo já foi divulgada. Lembrando que o aplicativo serve para efetuar pagamentos de vários benefícios, como FGTS, Abono Salarial, Bolsa Família e afins.

Quem irá receber R$ 712 dentro do Caixa Tem?

O valor de R$ 712 que será pago pelo Caixa Tem, diz respeito ao benefício do Bolsa Família e do auxílio gás, que será pago aos beneficiários no próximo mês. Uma vez que o valor do Bolsa Família é de R$ 600 e o do auxílio gás é de R$ 112, lembrando que esse só é pago a cada dois meses. O que totalizando, dá R$ 712, os pagamentos irão começar na segunda metade do mês de abril.

Lembrando que nem todos que recebem um benefício recebem o outro, para receber ambos, é preciso atender de maneira rigorosa todos os critérios, para isso, é preciso ficar atento ao critério de ambos programas, caso eles se ‘batam’, haverá como fazer uso dos dois. Mas a má notícia, é que de acordo com o Governo, não haverá mais a entrada de novos beneficiários no Auxílio Gás em 2023.

Em síntese, são dois benefícios diferentes, mas caso haja a intercessão dos critérios por parte da família, há como ela receber os dois. Atualmente, o Auxílio Gás ajuda milhares de pessoas, pois concede o subsídio para o valor integral do botijão de gás.

Quais os critérios para participar do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

Atualmente, o benefício que ajuda no pagamento do Gás de Cozinha, atende 6 milhões de famílias em todo território nacional, a cada dois meses, o valor é pago, referente a 100% da média do preço do botijão de gás. Para participar do programa, é preciso seguir as seguintes regras, a saber:

Na família, a renda familiar total per capita é inferior a meio salário mínimo, isto é, R$ 606;

Na família, ter alguém que recebe o benefício de prestação continuada.

Já o Programa Bolsa Família atende 21 milhões de famílias todos os meses, pagando um benefício de R$ 600, vale lembrar que para receber a quantia em questão, é preciso seguir rigorosamente as seguintes regras:

Ter inscrição ativa no CadÚnico e manter sempre os dados atualizados;

A renda familiar mensal deve ser de no máximo R$ 218 por pessoa;

Todas as crianças e jovens em idade escolar, devem ter uma frequência satisfatória na escola;

Todas gestantes precisam realizar o pré-natal.

