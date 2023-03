3 grupos recebem o Bolsa Família ANTES do prazo original

Famílias do povo Yanomami: Recentemente, veio à tona a crise humanitária que esses povos indigíneas estão sofrendo por conta do garimpo ilegal, nos estados de Roraima e Amazonas, onde o povo em questão vive. Por conta disso, o Governo Federal vem tomando medidas para ajudá-los e uma delas é a antecipação do benefício.

Famílias do litoral de São Paulo e também Famílias de zonas rurais do Rio Grande do Sul: Aqui há dois extremos, em um lado, famílias que estão sofrendo por conta dos alagamentos, do outro lado, famílias que estão sofrendo por conta da estiagem, ambas irão receber o valor do Bolsa Família também de maneira antecipada.