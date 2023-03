Trabalho informal: o que acontece se não declarar o IR 2023

Nos últimos a taxa de trabalhadores informais cresceu bastante no país, por conta que abrir o próprio negócio se tornou algo bastante lucrativo, todavia, alguns empreendedores acreditam que porque eles são informais, não devem pagar Imposto de Renda, mas essa concepção está errada e pode causar problemas no futuro, já que em regra, se os rendimentos anuais foram superiores a R$ 28.559,70 ou recebeu no ano de 2022 rendimentos isentos ou não-tributáveis ou tributados somente na fonte, com valor superior a R$ 40 mil, já deve declarar de maneira obrigatória. Confira os riscos de não realizar a devida declaração.

O que ocorre caso o trabalhador não declare o Imposto de Renda?

É importante saber que a renda informal não é rastreada tão facilmente, todavia, se houver uma grande discrepância entre o valor não declarado e os bens adquiridos pela pessoa, isso pode acabar de uma maneira trágica para o contribuinte. Uma vez que há como saber os padrões de consumo de qualquer pessoa por intermédio do seu CPF, por exemplo.

Então, deixar de realizar a declaração do Imposto de Renda da maneira correta, pode em um futuro próximo, causar grandes problemas para a pessoa. Pois com o tempo, a Receita Federal irá ficar de olho em você e os juros que a pessoa paga além das multas, pode ser altíssima.

Vamos supor que se você comprou uma casa, um carro e vários móveis mas não declarou o Imposto de Renda, quando a receita cruzar os dados e verificar isso, irá querer saber de onde veio tal valor e é nesse momento que pode chegar a notificação do Fisco. Portanto, confira quem deve declarar Imposto de Renda e se você estiver na lista, não deixe para depois.

Quem deve declarar de maneira obrigatória em 2023?

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados somente na fonte com valores acima do teto de R$ 40 mil;

Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos que estão sujeitos à incidência de impostos sobre eles;

Obteve isenção de IR após vender algum imóvel residencial e no prazo de 6 meses usou o valor para comprar outro imóvel;

Operou em bolsas de valores;

Tem a posse ou propriedade de bens ou direitos, até mesmo terra nua, com valores acima de R$ 300 mil;

Passou a morar no Brasil até o último dia de dezembro do ano passado;

Desempenhou atividades rurais e teve a renda bruta superior a R$ 142.798,50.

Todos os grupos citados anteriormente, devem declarar o IR, e os que não forem citados, podem declarar, caso assim desejem. Também está isento de declarar quem já consta na declaração de outra pessoa, como dependente.

