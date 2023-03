Veja quem pode receber dinheiro EXTRA de anos anteriores no Imposto de Renda

Um dos momentos mais temidos de todos brasileiros é a hora de efetuar a declaração do Imposto de Renda, o tributo em questão faz parte da esfera federal e basicamente, é o governo tributando tudo que você ganha, para isso, é preciso que todo cidadão e toda empresa realize a declaração anual, todavia, há uma maneira de pegar uma parte do dinheiro de volta no ano seguinte, quando a receita irá verificar se realmente cobrou o justo ou não, entenda.

Quando começou a declaração do Imposto de Renda em 2023?

Neste ano de 2023, a declaração do Imposto de Renda começou no dia 15 de março e vai durar até o dia 31 de maio, por isso, é importante todos ficarem atentos às datas. Vale lembrar que quanto mais rápido você fizer sua declaração, mais rápido terá sua restituição também.

Mas você também tem direito a receber valores de anos anteriores, caso na ocasião, você não tenha conseguido a restituição, isto é, vamos supor que em um certo mês você declarou o imposto de renda, mas no mês em questão, você não precisava fazer isso, desse modo, o valor será devolvido.

E provavelmente todos os brasileiros já deixaram de declarar imposto de renda em algum ano, já que apenas alguns grupos são obrigados a declarar de acordo com a legislação, mas ao fazer isso, você também corre o risco de deixar de receber dinheiro que é seu por direito. Vale lembrar que há como receber apenas o valor da restituição, entenda.

Conheça a declaração pré-preenchida

Todos os contribuintes que optarem por usar a declaração pré-preenchida, obterão prioridade na hora da restituição do Imposto de Renda 2023. Além de que ao usar o modelo que já está pronto, todo o processo burocrático fica mais fácil, lembrando que isso só serve para receber valores de restituição até o ano de 2021, caso a data seja anterior a isso, não será mais possível receber usando a declaração e é preciso declarar de maneira normal em 2023 para receber. Confira o passo a passo da declaração

Entre no aplicativo/site do Imposto de Renda;

Escolha a opção que permite enviar a declaração de 2021 ou 2022, caso você não tenha feito isso antes;

Escolha a declaração pré-preenchida;

Clique na opção de rendimentos e confira se você teve algum valor de Imposto de Renda retido;

Caso tenha imposto retido, verifique as informações, preencha os dados e faça o envio da declaração do ano de 2021 ou 2022;

Pronto, caso você tenha direito à restituição do IR, você irá receber neste ano, de acordo com o cronograma.

