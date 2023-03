Precisa antecipar o 13º do INSS? Confira o comunicado GERAL

Neste momento de crise que o país todo está passando, acaba chegando alguns momentos que os segurados do INSS acabam precisando de um dinheiro extra e agora, com vários bancos suspendendo o empréstimo consignado, a saída é optar pela antecipação do 13°, o valor é inferior, todavia, pode ajudar bastante pessoas na hora da crise. Portanto, confira todos os bancos que fazem esse serviço e entenda em quais casos é vantajoso ou não realizar tal operação.

Quais bancos permitem a antecipação?

Caixa Econômica Federal

Muitos segurados do INSS recebem o seu benefício pela Caixa, principalmente por conta de sua abrangência, basicamente, em toda cidade tem uma agência Caixa. E o banco em questão libera a antecipação do 13° salário e isso pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou em uma das agências da Caixa.

Banco do Brasil

Os clientes do Banco do Brasil que recebem pensão ou aposentadoria do INSS, também podem optar por receber a antecipação do 13° por lá, para isso, basta efetuar a solicitação pelo aplicativo ou solicitar ao seu gerente.

Itaú Unibanco

Os clientes do Itaú também podem realizar a antecipação, para isso, eles precisam possuir uma conta corrente. Após aberta, a solicitação pode ser realizada diretamente pelo aplicativo, site, telefone ou pessoalmente, em uma agência.

Santander, Bradesco e Banco do Nordeste

Esses outros bancos também permitem que os seus clientes realizem a antecipação do 13° salário, em sua maioria, o processo pode ser feito pelo aplicativo ou pessoalmente, entrando em contato com o gerente.

Como funciona a antecipação do 13° salário?

A antecipação do 13° salário funciona igual um empréstimo, o banco irá te emprestar o valor em questão e você deve pagar posteriormente, mas a garantia do pagamento, será as parcelas do 13° salário, portanto, durante a operação, a depender da taxa de juros, a chance de você perder um pouco de dinheiro é grande. Mas isso irá depender do motivo que leva cada pessoa a solicitar a antecipação, por isso, antes, verifique alguns fatores:

Necessidade

Entenda se realmente sua situação financeira permite que você realize tal antecipação e se isso é de fato necessário, pois se a finalidade do empréstimo não for algo urgente, o ideal seria esperar.

Compare

Cada banco possui taxas e condições diferentes, então, antes de realizar a antecipação, confira quais as melhores opções de juros que há, embora a porcentagem pareça baixa, mas no final das contas, pode fazer uma grande diferença.

