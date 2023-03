Como se registrar no Meu INSS em 2023 para acessar os serviços digitais

Com o advento das mais diversas tecnologias no mercado, algumas tarefas que anteriormente só poderiam ser realizadas presencialmente, agora podem ser realizadas diretamente pela tela do próprio celular e para ajudar nisso, há o aplicativo do Meu INSS, que funciona basicamente como uma agência física, só que na palma de suas mãos, serviços que anteriormente demandam uma grande estrutura física, agora, são resolver diretamentes pelo aplicativo, confira como se registrar e usufruir de todos os benefícios.

Como realizar o cadastro no Meu INSS?

Agora, o serviço do Meu INSS está vinculado ao Gov.Br, ou seja, basta uma conta na plataforma do Governo para usufruir de vários outros serviços tudo isso em um ambiente digital super moderno, portanto, o primeiro passo para usar o aplicativo do INSS, é ter uma conta no portal do Governo.

Para realizar o cadastro, você precisa ter em mãos alguns dados, como:

Número do CPF;

Nome Completo;

Data e local de nascimento;

Nome completo da mãe.

Caso você vá realizar o cadastro diretamente pelo Meu INSS, é interessante ter em mãos a Carteira de Trabalho, pois durante o processo, serão realizadas algumas perguntas relacionadas a vida trabalhista. Por fim, saiba que a plataforma pode ser acessada por diversos dispositivos, como pelo celular, seja Android ou IOS e até mesmo pelo computador, basta digitar o termo Meu INSS no Google e clicar, entrando no site, basta usar as credenciais criadas anteriormente para ter acesso aos serviços.

Quais serviços estão disponíveis no Meu INSS?

Como já citado, o aplicativo funciona como uma agência virtual, nele é possível realizar vários procedimentos de uma só vez, como por exemplo:

Recuperar senha do Meu INSS;

Solicitar aposentadoria;

Solicitar benefícios;

Solicitar extrato de contribuição (CNIS);

Emitir extrato para declarar imposto de renda;

Solicitar carta de concessão;

Agendar perícia médica;

Enviar atestado médico;

Solicitar revisão de benefício;

Averiguar se há algum benefício no nome do titular;

Encontrar agências do INSS próximo ao raio onde a pessoa está.

Em síntese, é isso que o aplicativo do Meu INSS permite e o acesso não costuma ser tão complicado, mas há alguns erros que são bastante frequentes e que muitas pessoas acabam errando e não conseguindo entrar na conta, em sua maioria, porque esquecem de cadastrar a senha do Meu INSS ou acabam esquecendo a senha que colocaram e precisam solicitar outra. Guarde sua senha com bastante cuidado, pois o aplicativo permite que a pessoa erre a senha apenas três vezes, após três erros consecutivos, a senha é bloqueada e é preciso solicitar outra.

