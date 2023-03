CNH GRATUITA é direito de quem recebe o Bolsa Família? Veja como pedir

O Cadastro Único mais conhecido como CadÚnico é literalmente a porta de entrada para qualquer benefício social, seja em qualquer uma das três esferas do Governo. Com ele, é possível que o governo tenha dados sobre a vida de todas as famílias cadastradas e de acordo com suas peculiaridades, o governo remaneja elas para programas sociais específicos. E um dos programas sociais mais populares é o da CNH Gratuita, confira como funciona e quem tem direito.

A CNH Gratuita está disponível em todo o país?

Não, infelizmente o programa em questão ainda não está disponível em todo o Brasil, mas a maioria dos estados já possuem o programa, para ter mais informações, é interessante verificar o site do Detran local, a fim de obter uma resposta mais precisa. Mas de qualquer modo, fazer parte do Cadastro Único é uma das regras principais, pois isso visa a inclusão de pessoas de baixa renda na sociedade.

Basicamente, todos que fazem parte do Bolsa Família, conseguem obter o benefício, já que a renda familiar é um dos fatores cruciais. Após os jovens obterem sua CNH, as chances de emprego aumentam bastante, já que ter o documento é um dos critérios mais usados nas seleções de emprego.

Pensando nisso, a maioria dos estados em parceria com o Governo Federal, está viabilizando o projeto para os seus habitantes. Pois a CNH Gratuita é muito mais do que apenas um documento, é uma facilidade a mais na hora de buscar o primeiro emprego.

Quais programas sociais o CadÚnico abrange?

Todos. Isto é, qualquer programa social que é desenvolvido pelo Governo Brasileiro, precisa passar pelo CadÚnico, uma vez que ele consegue, em seu banco de dados, organizar as informações de todas as famílias brasileiras nele inscritas, como renda familiar, número de moradores em uma residência e também a questão do desemprego.

Um dos programas sociais mais almejados atualmente é o Bolsa Família, pois ele está garantido aos seus beneficiários no mínimo R$ 600 mensais, além disso, cada família que possuir crianças com idade inferior a 6 anos em seu núcleo, terá direito a um acréscimo de R$ 150, que é limitado a 2 crianças por residência.

Por fim, o programa da CNH Gratuita pretende democratizar ainda mais o acesso a este documento que é tão importante para todos, que é a CNH, assim, incluindo cada vez mais todos os jovens no mercado de trabalho, capacitando-os e proporcionando oportunidades de crescimento para todos.

