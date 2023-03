Como aumentar o limite pela ferramenta automática do Nubank?

Boa notícia! Agora é possível construir o próprio limite no cartão de crédito Nubank. Todos sabem que nem todos conseguem um bom limite de crédito no Nubank ou em qualquer outro banco. Com isso, são obrigados a criarem contas em várias e vários cartões de crédito a fim de suprir suas necessidades. Entretanto, com essa novidade do Nubank todos os seus clientes poderão construírem o seu próprio limite de crédito.

Cartão de crédito Nubank

Muitas dicas são dadas diariamente sobre como aumentar o limite de crédito. Embora funcionais, nem sempre servem para todas as pessoas. Com isso, muitos clientes do roxinho passam anos e anos com o mesmo limite de crédito. Com o intuito de inovar, o Nubank disponibilizou uma nova ferramenta aos seus clientes.

A ferramenta consiste na seguinte ideia: construir o próprio limite de crédito. Com isso, o usuário poderá reservar uma quantia na conta bancária e usá-la como limite de crédito – o valor não será subtraído, servirá apenas como garantia.

Desse modo, caso o cliente deseje comprar um celular de R$ 1 mil e não possui limite suficiente. Basta construir o seu próprio limite. Ou seja, reservar R$ 1 mil como garantia. No mês da fatura, o valor será pago mediante a quantidade de parcelas, e o valor será liberado para resgate.

Basicamente o valor não será gasto, ficará reservado. Caso o cliente precise usá-lo para pagar a fatura poderá obter. Entretanto, caso contrário, o valor servirá de limite para as próximas faturas.

Embora seja algo bastante atrativo, há um limite de crédito. O cliente poderá consumir no máximo R$ 5 mil. Entretanto, mediante o uso da função – o cliente acaba construindo o seu próprio crédito, aumentando os laços com a instituição bancária e conseguindo mais benefícios futuros.

Como construir o seu próprio limite de crédito?

Portanto, é necessário apenas que o cliente seja consumidor Nubank e tenha em mãos o cartão Nubank. Entretanto, não é algo obrigatório – visto que o cartão virtual também pode ser usado. Aliás, é o mais recomendado para compras virtuais que não sejam recorrentes.

Desse modo, basta acessar o aplicativo Nubank e ir até a aba de cartões de crédito. E então, clicar na opção “Reservar valor como limite”.

Agora basta escolher o valor desejado, ler e aceitar os termos de condições, digitar a senha e pronto!

Agora o cartão de crédito já estará com o novo limite garantido e o cliente poderá usá-lo como bem entender. A data da fatura não será alterada. Desse modo, a única mudança nítida que haverá será no novo limite do cartão de crédito.