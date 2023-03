Pente-fino já pegou 1,5 milhão no Bolsa Família; você pode ser o próximo

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o Bolsa Família iria passar por uma revisão. Com isso, os brasileiros que estivessem de modo irregular no programa iriam ter seus cadastros suspensos. Desse modo, mais de 1 milhão de famílias já foram bloqueadas do sistema do Bolsa Família e você pode ser o próximo! Dentre os 1,5 milhões de famílias bloqueadas, quase 1/3 são famílias unipessoais. A maioria das famílias foram excluídas do programa por questões de renda.

Quem será bloqueado do Bolsa Família?

Embora o Governo Federal tenha anunciado que mais de 1,5 milhões de famílias tenham sido bloqueadas do Bolsa Família, a “luta’ ainda não terminou. Espera-se que até o meio do ano este número dobre ou até mesmo triplique. Visto que no início do ano foi averiguado que haviam mais de 10 milhões de cadastros irregulares.

Os brasileiros que serão bloqueados do Bolsa Família são aqueles que não cumprem as regras estipuladas pelo programa. Desse modo, as famílias que estão há mais de dois anos sem atualizar seu cadastro irão ter o seu benefício bloqueado em breve.

Além disso, as famílias que sonegaram renda irão ter o seu cadastro revisado e possivelmente bloqueado. Visto que para ter direito ao Bolsa Família é necessário que a família esteja vivendo sob pobreza ou extrema pobreza.

Desse modo, muitas famílias acabam ocultando rendas secundárias a fim de continuarem recebendo os repasses. Desse modo, outras regras devem ser seguidas para que o beneficiário continue recebendo o repasse.

Os membros com idade entre 4 e 17 anos precisam manter frequência regular na escola;

Os membros gestantes precisam realizar pré-natal;

Os membros com até 6 anos devem estar fazendo acompanhamento nutricional;

Os cartões de vacina devem estar atualizados.

Portanto, as famílias que não cumprirem os requisitos acima poderão ter os seus cadastros bloqueados definitivamente. Necessitando abrirem um novo requerimento cadastral e aguardar todos as etapas novamente até terem o benefício aprovado novamente.

Leia mais: Novo valor liberado para quem está no Cadastro Único: até R$ 1.2 MIL extra

Novidades do Bolsa Família 2023

As famílias que não foram bloqueadas do Bolsa Família, haverá novidades a partir deste mês de março de 2023. As famílias que tiverem membros com idade entre zero e seis anos – hão de receber adicional de R$ 150.

Além disso, as famílias que tiverem filhos com idade entre 7 e 18 anos irão receber adicional de R$ 50 todos os meses – além disso, as gestantes de todas as idades também receberão o benefício.

Portanto, neste primeiro momento – o intuito do Governo Federal é não somente repassar uma nova fonte de renda aos brasileiros, mas promover cidadania e cultura, a fim de que todos consigam mudar de vida e andar de acordo com as normas do programa.

Lembrando que muitos entendem que estas regras como por exemplo frequência escolar e semelhantes, é algo voltado ao autoritarismo – mas na verdade, é uma maneira do Governo de promover educação.

Os beneficiários que estiverem com o cadastro com irregularidades, podem por conta própria irem até o CRAS local a fim de atualizar os dados do Cadastro Único. Lembrando que ele é o canal oficial do Governo Federal para liberar os benefícios sociais aos brasileiros. Bem como Vale-Gás, etc.