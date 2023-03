ATENÇÃO! Últimos dias do feirão para LIMPAR o nome com desconto

Alô brasileiro, última oportunidade para quem deseja limpar o nome ainda neste ano de 2023 com ótimos descontos, até o dia 31 de março a pessoa que está com dívidas poderá negociar e aproveitar o Feirão Serasa Limpa Nome, o órgão já confirmou que terá descontos que poderão chegar até 99% e serão mais de 100 milhões de ofertas para oferecer para as pessoas que desejam pagar por valores de até R$ 100,00.

As negociações serão feitas por mais de 475 empresas. São diversos parceiros que entraram para ajudar nas negociações como supermercados, seguradoras, aluguel de carros, e diversos outros. E teve uma novidade no ano de 2022, o pagamento realizado por pix continuará neste ano de 2023, e assim com o pagamento instantâneo o cliente limpa o nome na mesma hora.

Esse feirão está sendo totalmente promovido pela Serasa Experian, que é considerada uma grande empresa de análise e informações de crédito do Brasil, e esse feirão tem o principal objetivo ajudar os brasileiros a regularizem todas as dívidas para poder limpar o nome, lembrando que esse evento é para pessoas físicas, e que a condição de cada dívida vai depender do valor e da empresa parceira, além de analisar o perfil do consumidor.

Guardem a data: até o dia 31 de março as pessoas terão oportunidade de resolver suas dívidas e conseguir descontos especiais.

Limpar nome pelo feirão

Neste tópico vamos ensinar como limpar o nome no Feirão do Serasa, é necessário que a empresa entre no site oficial ou pelo aplicativo da Serasa para confirmar se a dívida está listada em alguma empresa parceira para poder negociar, assim que a dívida estiver ativa, a pessoa pode fazer da seguinte maneira:

Entre na plataforma do Feirão Serasa Limpa Nome

Verifique as dívidas que constam em seu nome e selecione aquelas que deseja negociar

Verifique as condições de pagamento oferecidas pela empresa parceira

Faça o pagamento da dívida de acordo com as condições acordadas

Aguarde a confirmação da quitação da dívida.

Veja também: Plataforma facilita empréstimo pela internet; veja qual

Manter as dívidas é sempre bom, até mesmo para situações futuras em casos se precisar contratar uma linha de crédito como empréstimo, cartão de crédito, pois assim as instituições financeiras reconhecem a pessoa como um bom pagador.

Caso você já esteja com dívidas aproveita esse Feirão para limpar o nome e começar a ter bons hábitos como pagador e pagar tudo em dia, sem sujar o nome novamente.

Veja também: Como aumentar o limite pela ferramenta automática do Nubank?