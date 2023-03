Restituição do Imposto de Renda no Pix; saiba como receber

Todo mundo conhece sobre a declaração do Imposto de Renda e nçao procuram saber sobre a restituição do Imposto de renda e acabam ficando na dúvida. Para quem ainda não conhece, a restituição é um processo que a Receita Federal devolve para a pessoa os valores que foram pagos a mais de imposto durante o ano anterior.

Essa restituição é feita após a declaração do imposto, e começa a partir de junho, o contribuinte que for receber da Receita Federal pode receber através do Pix, confira como:

Informa a chave PIX. A Receita aceita somente o número do CPF

Abra a declaração e informe sua chave PIX na tela “Início”

Depois clique em “Imposto a Pagar”

Clique em “Informações bancárias” e coloque novamente sua chave PIX

Para aqueles que realizarão a declaração, ao final do processo também é possível informar a chave para receber a restituição.

Se por acaso você não tiver nenhuma chave Pix que seja o seu CPF é preciso abrir o aplicativo da instituição financeira que você usa e criar uma chave com o número do CPF.

Restituição do imposto não é um benefício

É válido destacar que a restituição do Imposto de Renda não é um tipo de benefício ou algum tipo de gratificação, é apenas uma devolução do dinheiro que foi pago a mais referente ao imposto para a Receita Federal. Por isso é de extrema importância que o contribuinte faça a declaração da forma correta com as normas da Receita, para evitar problemas com a restituição ou até mesmo com a fiscalização do órgão.

Como a restituição é feita

A restituição é feita por lotes, e esses lotes são liberados pela Receita Federal mensalmente a partir do mês de junho, esses lotes são organizados conforme a data de envio que o contribuinte enviou a declaração do Imposto de Renda, porém a prioridade é para os idosos, pessoas com deficiência, seja física ou mental e também pessoas portadoras de doenças consideradas graves.

Para que o contribuinte possa consultar a situação da restituição, é preciso primeiro acessar o site da Receita Federal, digitar o número do CPF. Após ter feito isso e constar que tem alguma inconsistência na declaração, a restituição pode ser encerrada e assim o contribuinte terá que prestar esclarecimentos.

