Veja como ganhar um pen drive da Microsoft 100% DE GRAÇA

Está pensando em usar o Windows 11? Temos uma boa notícia para você. Esse sistema é o mais novo da Microsoft e tem atraído milhares de olhares usuários interessados para saber como funciona essa última tecnologia que foi lançada, ou seja, os usuários que mais se atraem por tecnologia, gostam do ramo, eles vão receber um pen drive de graça para fazer a instalação limpa do Windows 11 beta.

Nesta última quarta-feira (15) anunciaram que os consumidores que são considerados mais experientes vão poder testar esse sistema, além disso eles poderão também identificar bugs, tudo isso antes de fazer o lançamento oficial.

Como ter esse pen drive?

A briga por tecnologia gerou a criação do Carany Channel, que para quem ainda não conhece, é um recurso totalmente criado para poder ver as versões do Windows (tanto as antigas como as recentes que acabam de ser criados em laboratórios da Microsoft), quando lançou muitos ficaram felizes, no entanto, passou alguns meses e o povo deixou de lado por não ter o dispositivo USB para conseguir instalar o Windows do zero. Só que no Windows 11 esse não será mais o problema.

Veja também: Meta libra assinatura de serviços: Instagram, Facebook e WhatsApp serão pagos?

Pen drive gratuitos

Depois de toda essa repercussão no mundo da tecnologia, a Microsoft afirmou que irá enviar para as pessoas que irão fazer o teste, um pen drive para auxiliar na instalação do novo Windows, é importante destacar que isso não pode ser solicitado, ou seja, a empresa vai fazer uma peneira, escolher as pessoas e entrar em contato com elas enviando um convite por e-mail, e neste e-mail vai aparecer um código de verificação, é somente assim que os insiders conseguirão pedir o utensílio.

A mensagem vai chegar pelo e-mail com essa informação “Para realizar uma instalação limpa do Windows, recomendamos o uso de uma unidade flash USB em branco com pelo menos 8 GB de armazenamento. Se você não tiver um, solicite um USB usando este código: XXXXX. Fornecimento limitado. Os itens estão disponíveis por ordem de chegada”.

É importante informar neste texto que o estoque de UBS é pequeno, é por isso que a empresa manda uma mensagem para alertar que as pessoas que irão fazer o teste fazer uma solicitação o mais rápido possível, feito isso, essas pessoas terão que aguardar um período de 6 a 8 semanas para poder ter acesso.

Veja também: Nova forma de pagar as COMPRAS foi liberada! Banco Central anunciou a novidade