Comunicado GERAL para todos que têm dívidas com mais de 5 anos

São milhares de brasileiros com o nome sujo, principalmente depois da crise econômica que passamos no Brasil devido a luta contra o Covid-19. Com isso, muitas empresas fecharam a porta, comércios pequenos também fecharam e as pessoas não sabem como fazer para conseguir pagar a conta e acabam ficando com o nome sujo (inadimplente).

O SPC (Serviços de Proteção ao Crédito) informa dados onde mostra que o Brasil superou os 64 milhões de pessoas inadimplentes no final do ano de 2022, e para complementar, a pesquisa ainda aponta que o maior volume está na faixa dos 30 aos 39 anos, cerca de 23,99%.

Alguns brasileiros deixam de pagar suas dívidas e não se esforçam para correr atrás porque dizem que após 5 anos de dívida ela “caduca”, mas será que é verdade? Será que depois de 5 anos a dívida deixa de existir?

É verdade que a dívida caduca?

Quando a pessoa deixa de pagar uma dívida, o nome dela pode ser inserido na lista do SPC e Serasa, e se caso necessário o credor tem direito de conseguir acionar o devedor pela Justiça para exigir o pagamento da dívida.

Os brasileiros têm mania de falar que depois de 5 anos a dívida caduca é porque após 5 anos o CPF da pessoa que está inadimplente deixa de aparecer nessa lista e assim o credor não tem mais direito de acionar a justiça para que esse pagamento seja feito, porém é importante destacar que o débito continua sim existindo.

Mesmo depois desses pontos, o credor pode continuar cobrando o devedor, mas somente de forma extrajudicial, ou seja, isso afirma que o devedor pode ficar recebendo ligações de cobrança, receber cartas, e várias formas de comunicação para que o pagamento seja feito.

A responsabilidade da dívida ainda continua com o devedor

É importante destacar que a dívida e a responsabilidade do devedor só são quitadas após o pagamento da dívida que ficou em aberto por mais de 5 anos. E sim, após esse período a dívida nunca deixa de existir, e continua gerando juros e multas maiores a cada ano que passa.

Se você tem alguma dívida, busque soluções para fazer o pagamento, pois não caia na mentira de que a dívida caduca, porque isso não é verdade, ela continua existindo e agora com juros.

