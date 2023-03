Uber libera GRANDE NOVIDADE e já tem cidade oferecendo o serviço

O Uber se tornou um dos aplicativos mais usados no Brasil. Isto é, no seu setor. Sempre buscando inovar e trazer mais tecnologia para os seus clientes – a empresa anunciou neste mês de março uma grande novidade que chamou a atenção de todos! Agora é possível aproximar ainda mais o Uber da vida dos brasileiros. Conheça a novidade e quem tem direito.

Uber anuncia novidade

O Uber é uma empresa que realiza viagens nacionais e internacionais. É possível inserir o destino e a localização atual – então, o motorista se desloca até o local e leva o passageiro para o seu destino. Além disso, muitos usam o Uber para entrega de encomendas e atividades semelhantes.

Nos últimos meses a atividade dos motoristas de aplicativos e motoboys cresceu bastante! Com isso, a empresa pensou em conciliar ambos e criou o “Uber Resolve”. Uma modalidade nova que está disponível apenas para os moradores de Curitiba, isto é, por enquanto.

Com ela é possível contratar o Uber para resolver algumas atividades e pendências do cotidiano. Bem como assinar documentos, pegar encomendas em determinada loja, etc. Com isso, garante uma maior facilidade para o consumidor e mais benefícios e oportunidades para o motorista de aplicativo.

Brevemente a novidade estará disponível em todo o solo brasileiro. Lembrando que muitas lojas e empresas precisam e muito deste tipo de serviço – mediante esta visão de negócios da Uber as margens de negócios hão de aumentar bastante.

Leia mais: Motorista de Uber tem que ser MEI? Categoria pode ter exigências

Aplicativo sofre mudanças

Ainda no quesito de experiência do usuário, a empresa Uber anunciou que o aplicativo passou por mudanças. Com isso, ganhou mais facilidade e melhor desempenho para os seus usuários. Agora é possível personalizar o aplicativo conforme os hábitos dos clientes.

Bem como locais mais visitados, lugares visitados anteriormente, destinos mais marcados, etc. A fim de facilitar a escolha e todo o processo da empresa. Tudo isso através da inteligência artificial que está sendo moldada e implantada no aplicativo.

Com isso, o passageiro e motorista conseguem economizar bastante dinheiro e tempo durante toda a viagem.

Os preços ainda não foram definidos pela empresa. Entretanto, não serão cobradas taxas fixas, e sim, por hora de serviço. Que devem variar entre 60 minutos a 240 minutos. E então, com base no tempo do motorista cumprindo a tarefa – o valor será calculado e creditado. Isto é algo que irá até mesmo elevar o preço do tempo do motorista, e promover economia: visto que não será contabilizado apenas o tempo de consumo de combustível.