É assim que você pode SACAR O FGTS em 2023; veja todas as opções

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como o nome já afirma é uma garantia para proteger o trabalhador quando perde o emprego sem justa causa. O FGTS é um estilo de conta poupança que é criada com o nome do trabalhador e todo mês a empresa precisa depositar um valor de 8% referente ao valor do salário que o trabalhador ganha, e quando é demitido ele pode realizar o saque, em casos de demissão sem justa causa.

Ou seja, durante o tempo que o funcionário fica na empresa esse dinheiro vai acumulando no Fundo de Garantia. É importante destacar que para realizar o saque do FGTS existem várias modalidades que nem todos os brasileiros conhece.

Situações em que o trabalhador pode fazer o saque do FGTS

O FGTS é conhecido por todos os trabalhadores, no entanto, existem diversas situações em que pode fazer o saque do FGTS, ou seja, que o trabalhador tem direito de sacar os valores que estão guardado na conta, veja abaixo:

Demissão sem justa causa

Término do contrato por prazo determinado

Rescisão por causa de falência, falecimento do empregador, fim do contrato

Aposentadoria

Necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural referente ao saque calamidade

Suspensão do Trabalho Avulso

Falecimento do trabalhador

Titular tiver idade a partir de 70 anos

Trabalhador ou dependente com vírus HIV, câncer ou estiver em estágio terminal por doença grave

Compra da casa própria ou pagamento de financiamento habitacional

Todas as descrições acima são as modalidades em que o trabalhador tem direito que realizar o saque do FGTS na conta. Lembrando que os trabalhadores domésticos, rurais, avulsos, safreiros, atletas profissionais, temporários, todos podem ter o saldo no FGTS também.

Saques mais comuns do FGTS

Da mesma forma que existe modalidades em que muitos trabalhadores não sabem que podem realizar o saque, existem outros que são considerados os mais comuns e mais utilizados pelos brasileiros.

Saque-rescisão: É a mais conhecida. Essa modalidade é quando o trabalhador é demitido sem justa causa, e o prazo para poder fazer o saque é de até 5 dias úteis após a demissão, consegue fazer o saque pela Caixa Econômica Federal.

Casa-própria: Esse saque é quando o trabalhador compra a casa própria usando o FGTS, no entanto, é preciso ter trabalhado ao menos 3 anos.

Doença-grave: É importante já destacar que essa modalidade não precisa ser feita somente em casos do trabalhador, pode ser também para um parente que seja próximo, é necessário apresentar laudo médico para confirmar a situação.

