Recebeu esta mensagem no WhatsApp? Corre que é mais um GOLPE

Os golpes continuam a todo vapor e hoje em dia nós brasileiros precisamos tomar todo cuidado possível ao mexer nos aplicativos. Nesses últimos meses, o novo golpe está acontecendo através de uma mensagem enviada pelo WhatsApp, e acaba colocando o dinheiro e a segurança dos usuários em risco.

Se nesses dias você receber uma mensagem suspeita no WhatsApp toma cuidado, e se tiver link não clica. É de extrema importância saber identificar o golpe, por isso continue no texto que vamos explicar.

Novo golpe do WhatsApp

Como dito acima, o golpe do WhatsApp está acontecendo através de uma mensagem que é enviada por um contato totalmente desconhecido, mas também pode ser através de um contato que você já tem salvado, através do compartilhamento e assim a pessoa pode cair mais fácil.

O texto conta sobre um suposto benefício, ou promoção e prêmios, a mensagem é bem contagiante para fazer a pessoa clicar no link e dentro desse link eles pedem para as pessoas preencherem com dados pessoais e informações sobre o financeiro.

No entanto, esse golpe não é uma única mensagem para todos, eles estão atuando de várias formas diferentes para o pessoal não perceber que é um golpe, até o momento as mensagens que estão chegando são esses exemplos:

Mensagens que prometem prêmios ou vale-presente

Mensagens disponibilizando descontos em lojas

Mensagens convidando as pessoas para participar de grupos exclusivos

Pontos para identificar uma mensagem suspeita

Existem alguns pontos em que várias pessoas analisam para descobrir se a mensagem é suspeita, e uma delas são: verificar erros gramaticais e de ortografia, se for um link encurtado demais pode ser suspeito, mensagens que garantem muito que irá ganhar um prêmio ou algum tipo de benefício, mensagens que pedem informações pessoais ou de dados financeiros.

Esses pontos são os que mais devemos prestar atenção e através deles é possível analisar a mensagem é saber se é suspeita, se caso for, nem responde e bloqueia o contato.

O que fazer depois que eu recebi essa mensagem?

O primeiro passo depois que analisar e verificar se a mensagem é suspeita, não clique no link disponibilizado e também não forneça nenhuma informação pessoal, se caso quiser saber sobre a promoção, entre na página oficial da loja que está fornecendo o cupom de desconto e verifique se é verdade.

Se for golpe, pode denunciar e bloquear o número. É importante informar seus contatos e até mesmo no status sobre esse ocorrido para que os outros não caiam no golpe, e dentro do WhatsApp ative a verificação para aumentar a segurança da conta.

