França abre vagas para brasileiros que desejam estudar na Europa

Esse texto é especialmente para quem é mestrando e pretende estudar fora do Brasil, está tendo uma ótima oportunidade, essas pessoas poderão se candidatar para uma bolsa e cursar o segundo ano através de uma bolsa parcial na França.

Para quem ainda não conhece sobre o assunto, essa oportunidade está sendo oferecida pela embaixada da França no Brasil que vai durar por 10 meses, ou seja, o primeiro período será do dia 1 de setembro até o dia 30 de junho de 2024 para quem conseguir ser admitido pelas universidades públicas da França, entre 2023-2024.

Se você tem interesse, fique de olho pois as inscrições vão até o dia 31 de maio de 2023.

Estudar fora do Brasil

Como informado logo no início do texto, as bolsas são oferecidas para os estudantes de mestrado, e não tem área de conhecimento específico, pode ser qualquer uma. A única condição é para que os alunos tenham feito até 35 anos até o primeiro dia do primeiro período, ou seja, 1 de setembro de 2023.

Inscrição

O aluno que deseja fazer a inscrição precisa entrar no site até o dia 31 de maio, lá a pessoa encontra o edital completo do programa e também todas outras informações necessárias para tirar dúvidas.

Para conseguir estudar na França o aluno precisa garantir um financiamento de pelo menos 390 euros nesses 10 meses de curso, esse dinheiro pode ser de recursos pessoais ou até mesmo de faculdades brasileiras ou francesas, sendo públicas ou particulares.

Um ponto importante, o financiamento não pode ser junto com o programa de bolsa do governo da França.

Benefícios dessa bolsa

Essa bolsa parcial para os estudantes tem o valor mensal de 470 euros e mais esses benefícios:

ajuda para localizar moradia, se o estudante pedir

os participantes do programa ganham o status de bolsista do governo da França (BGF)

isenção de taxas de inscrição para formação master 2 em instituições públicas de ensino superior e para pesquisas de valores de formação nacional

acompanhamento pedagógico e administrativo do aluno

isenção de taxa do visto de estudante

filiação do aluno à rede France Alumni Brasil

isenção da taxa administrativa do processo pré-consular Campus France Brasil.

Outra vantagem que podemos destacar para esse público é que vai permitir que os alunos acessem um catálogo com algumas atividades culturais e para eles serão preços exclusivos, como desconto em shows, estadias e tudo mais.

