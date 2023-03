Google informou lista de celulares Samsung com problema de segurança

Quando uma pessoa compra um celular ele espera que ao menos tenha uma segurança boa, no entanto, segundo informações da unidade de pesquisa em segurança do Google, através do Project Zero, conseguiram detectar 18 falhas nos modens Exynos, para quem não conhece esses celulares são fabricados pela Samsung Semicondutor.

Foram detectadas 4 das vulnerabilidades que são consideradas muito perigosas e que podem comprometer todo o celular, sabendo apenas qual é o número do celular da vítima. Essa descoberta feito pelo projeto os especialistas analisaram bem e conseguiram verificar que tem invasores qualificados para criar uma brecha para explorar o sistema operacional e comprometer todo o dispositivo, e isso é feita de forma bem silenciosa e quase ninguém percebe.

Outras vulnerabilidades encontradas

Apesar dessas que foram citadas acima, foi informado também que encontraram outras vulnerabilidades, porém que não trazem riscos aos usuários, pois esse tipo envolve a operadora com intenções maliciosas ou um invasor que tenha o acesso do local ao qual o celular está desprotegido.

O Google Project Zero, é um projeto que usou como base as informações de sites considerados públicos que conseguem mapear chipsets para dispositivos e assim, as falhas de segurança afetam alguns modelos de celulares, veja na lista abaixo alguns deles, os que mais estão sendo afetados:

Samsung: modelo Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21s, A13, A12 e A04 com processadores Exynos

Vivo (uma fabricante chinesa e não a provedora brasileira): modelo S16, S15, S6, X70, X60 e X30

Google: Pixel 6 e Pixel 7

Carros com o chipset Exynos AutoT5123

Pessoas que descobriram os problemas

As pessoas que descobriram esse problema de segurança e estão alertando a Samsung sobre esse problema a mais de 3 meses, no entanto a montadora sul-coreana ainda não disponibilizou informações com atualizações para a correção desses bugs que estão acontecendo.

Até essa liberação, o Google está sugerindo que os usuários que têm os aparelhos listados acima desativem as ligações telefônicas pelo Wi-fi e voice-over-LTE – para conseguir evitar qualquer tipo de ataque pelos invasores, essa é a indicação do Google para conseguir manter um pouco a segurança desses celulares.

É de extrema importância destacar que os modelos do Google, tem uma atualização que corrige o problema e que está disponível para download.

