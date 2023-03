Meta libra assinatura de serviços: Instagram, Facebook e WhatsApp serão pagos?

A assinatura de serviços não é nenhuma grande novidade para as pessoas que já são adeptas da tecnologia.

Afinal, atualmente existem tanto aqueles serviços que obrigatoriamente precisam ser pagos para serem utilizados, como as opções de streaming, quanto aqueles que são gratuitos, mas possuem funcionalidades que só funcionam mediante assinatura.

Esse é o caso do Youtube, por exemplo: o usuário que desejar ver os vídeos sem “intervalos” para anúncios pode fazer os respectivos pagamentos mensais.

E, agora, esse modelo de assinatura de serviços chegou à gigante empresa Meta, detentora dos aplicativos Instagram, Facebook e WhatsApp.

Não é à toa, por sinal, que usuários no mundo todo estão se perguntando se todos esses apps passarão a ser pagos.

E a resposta para essa pergunta tão importante está no tópico a seguir.

Do que se trata a assinatura de serviços da empresa Meta

Via de regra, qualquer mudança focada em um aplicativo da Meta tende a ser aplicada também a pelo menos mais um outro app da empresa, e com a assinatura de serviços não seria diferente.

Trata-se do Meta Verified, que começou a ser testado na Nova Zelândia e na Austrália e, agora, está disponível também para os usuários dos Estados Unidos.

Sabe o famoso selinho azul, que qualquer pessoa gostaria de ter não só para mostrar a credibilidade de sua conta, mas também por conta do status ao qual ele é atrelado?

Pois bem: é justamente a ele que o Meta Verified se refere!

Ao aderir a essa assinatura de serviços, que atualmente custa US$ 14,99 para dispositivos móveis (aplicativos para iOS ou Android) e US$ 11,99 para a versão web dos apps, o usuário não só passará a ter a famosa verificação, como também terá vantagens exclusivas.

Sua conta, por exemplo, ficará muito mais segura em relação a invasões. E, caso seja invadida, haverá prioridade no serviço de suporte ao cliente.

Além disso, quem ama publicar stories e Reels, tanto no Instagram quanto no Facebook, também terá adesivos exclusivos para utilizar.

Outro ponto interessante, diretamente ligado aos benefícios dessa assinatura de serviços, seria o aumento considerável no alcance de todas as contas que aderissem a ela.

Porém, essa possibilidade já caiu por terra, sendo que as vantagens reais do Meta Verified são, por enquanto, somente as citadas acima.

Não é, necessariamente, uma novidade para quem utiliza as redes sociais

É interessante notar, porém, que essa assinatura de serviços não é nenhuma novidade no mercado da tecnologia.

Muito pelo contrário: ao que tudo indica, a empresa Meta se inspirou no Twitter para criar tal oferta aos seus usuários.

Afinal, em 2022 a rede social do passarinho azul fez algo similar por meio do Twitter Blue, que tinha como objetivo aumentar o faturamento da mesma.

Por meio dessa iniciativa, Elon Musk permitia que os usuários pagantes tivessem suas contas verificadas. Porém, após alguns problemas, o Twitter Blue foi suspenso.

