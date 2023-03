Aplicativo vem com a proposta de encontrar seus DOPPELGANGER!

Já pensou em achar seu Doppelganger e quem sabe ter uma grande amizade com ele? Caso não saiba, a expressão refere-se a pessoas que são completamente iguais, claro, na aparência e agora, com o advento da tecnologia, você pode encontrar o seu ‘gêmeo’ que está em qualquer parte do mundo por intermédio do seu celular, entenda como isso funciona. Vale lembrar que o aplicativo está disponível apenas para Android e em questão de segundos, ele devolve vários resultados que são bem parecidos com você, confira.

Como funciona o aplicativo?

O funcionamento é bem simples, primeiro você baixa e pronto, já pode usar. Vale lembrar que ele é gratuito, mas irá mostrar anúncios, caso não deseje, pode pagar a versão premium, que custa R$ 7,99 por mês. Após isso, é só abrir o aplicativo Twins Finder e:

Dentro do aplicativo, você deverá clicar em ‘Find your Twins, em uma tradução livre é ‘encontre seu gêmeos’ e após isso selecione ‘câmera’, caso queira tirar uma foto atual ou ‘gallery’ caso queira escolher uma foto que está na galeria;

Você terá outras opções, para fazer algumas alterações na imagem, como o ajuste do enquadramento e fazer recortes, por exemplo, após isso, clique em ‘Find Twins’;

Após tudo isso, clique em ‘Ok’ e o aplicativo irá te redirecionar ao campo de buscas de imagens do Google, onde irá mostrar pessoas parecidas com você.

Há outras opções para encontrar o gêmeo sem pagar nada?

Sim, para tudo há uma saída e você pode realizar a mesma pesquisa, todavia, dessa vez diretamente no Google. A vantagem é que irá usar toda base de imagens que está disponível para consulta no Google também, então, as chances de ter resultados satisfatórios é bem grande, entenda como funciona.

Primeiro você deve ir até o Google e após isso, clique em Google imagens. Após isso, você irá ver uma barra de pesquisa, não clique nela, ao lado direito você verá 4 ícones: Um teclado, um microfone, uma câmera e uma lupa. Você deve clicar na câmera;

Agora você está na parte que irá conseguir realizar pesquisas por foto, você precisa apenas soltar uma imagem sua na aba ou colocar o link de alguma imagem e apertar em pesquisar;

A pesquisa será feita e irá retornar o resultado de várias pessoas que são parecidas com você, caso você tenha alguma foto sua em alguma rede social, pode ser que ela apareça também.

