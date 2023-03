Consignado digital para APOSENTADOS do INSS precisará de assinatura física?

Todos os aposentados do INSS recebem seus benefícios mensalmente, além do famoso 13º salário, que também lhes é concedido todos os anos.

Porém, mesmo com tais quantias “caindo na conta”, não é raro que os integrantes desse grupo (ao menos boa parte deles) se vejam diante de momentos de dificuldades financeiras, ou mesmo de momentos no quais precisem de um dinheiro extra.

Pode ser que queiram fazer uma viagem, tenham uma emergência ligada à saúde, ou mesmo queiram reformar a casa, por exemplo.

E é então que eles recorrem ao famoso empréstimo consignado que, ao que se sabe, também pode ser contratado de forma digital, sem que o cidadão precise sair de casa.

Esse processo, porém, está prestes a sofrer uma mudança significativa, conforme é explicado na leitura dos tópicos a seguir.

Por que a assinatura física para o consignado digital para aposentados do INSS seria necessária

Os aposentados e pensionistas do INSS sabem que obrigatoriamente terão seus benefícios sendo depositados em suas contas todos os meses.

Ou seja: não se trata de algo incerto, mas sim garantido.

E é justamente por conta dessa segurança que tal público costuma recorrer ao empréstimo consignado, uma vez que ele é descontado de forma automática, todos os meses, diretamente do benefício.

Não se trata de uma modalidade exatamente nova. Inclusive, quem recebe o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social até mesmo pode fazer a contratação sem sair de casa, seja pela internet ou até mesmo pelo telefone.

Ocorre, porém, que essa grande oportunidade representa também um grande risco.

Uma vez que os aposentados do INSS são pessoas vulneráveis, não é raro encontrar quem administre contas bancárias por eles e tentem “passar a perna” nos mesmos, contratando empréstimos dos quais eles nem mesmo tem conhecimento.

E é justamente para reverter esse quadro que Paulo Paim, que atua como senador no Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, criou o PL (Projeto de Lei) 74, que tem por objetivo tornar obrigatória toda e qualquer assinatura de contrato de empréstimo consignado feito em nome de um aposentado do INSS.

Ainda, se aprovado, o PL em questão fará com que a instituição financeira ou a instituição bancária que está ofertando o crédito entregue para o aposentado solicitante uma cópia física do contrato, a fim de que o mesmo possa ficar ainda mais ciente do que está contratando.

As instituições que se recusarem a seguir as regras serão devidamente advertidas e, em caso de novas infrações, deverão pagar multas que vão de R$ 20 mil a R$ 120 mil.

Em que etapa de aprovação está o projeto no momento

Infelizmente, essa novidade para os aposentados do INSS ainda está somente no papel, mais especificamente no Senado Federal.

Ainda há um caminho considerável longo a ser percorrido nas tramitações. Mas, sendo aprovado, o Projeto de Lei idealizado por Paim irá trazer ainda mais segurança para o público em questão.

