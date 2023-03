Extrato do IR 2023 DISPONÍVEL: veja como acessar

Este mês ocorreu o período mais temido por alguns brasileiros: A declaração do Imposto de Renda. Mas após declarar, é importante tomar algumas ações, como por exemplo, retirar o extrato do Imposto de Renda, para posteriormente, prestar contas ao fisco, vale lembrar que o fisco é a autoridade fazendária máxima do país. Portanto, confira como é possível emitir o extrato e também como saber se caiu ou não na malha-fina.

Quais informações estão presentes no Extrato do IR?

O extrato é importante, principalmente, para quem é obrigado a declarar o IR, como por exemplo, às pessoas que no ano passado receberam rendimentos tributáveis com valores superiores a R$ 28.559,70. Entenda as principais informações do extrato:

Há como verificar e identificar quais pontos fizeram a pessoa cair na malha final e também possibilita que o contribuinte corrija as pendências fazendo uma retificação ou agendamento para entregar as documentações necessárias;

Conferir se o pagamento do valor do IRPF está realmente correto, caso esteja errado, há como pedir o cancelamento do débito automático;

Solicitar a restituição do IR.

Para acessar o Extrato basta seguir o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS e efetue login;

Na barra ‘do que você precisa?’ Você digita ‘extrato de Imposto de Renda’ e após isso, clique em emitir o documento.

Você também consegue o documento em questão com o banco no qual você recebe o benefício.

Como funciona a antecipação da Restituição do Imposto de Renda?

Não há como ocorrer a antecipação de maneira formal, isso é apenas um ‘nome bonito’ usado para não dizer que é um empréstimo bancário que usa como garantia a restituição do Imposto de Renda, mas claro, há algumas maneiras do contribuinte receber o valor de volta mais rápido, a novidade deste ano é que se escolher receber o valor via Pix, há grandes chances de conseguir logo no primeiro lote.

Todavia, se a pessoa realmente estiver precisando do valor quanto antes, ela pode solicitar a antecipação em algum banco, mas na maioria das vezes, isso acaba não sendo tão vantajoso, uma vez que os juros são bem altos. Mas se for uma situação imprescindível, você pode estar realizando a operação.

Sempre pesquise entre os bancos aqueles que oferecem as melhores opções de juros para você. O valor que é restituído, principalmente, são aqueles gastos com educação e saúde. Então, na hora de solicitar a restituição, tenha certeza que você tem valores a receber.

