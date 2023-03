REPROVADO! O que fazer se a perícia médica do INSS for NEGADA?

Ao procurar a perícia médica do INSS, o que se pressupõe é que o trabalhador não possui mais condições para trabalhar, portanto, ter o pedido negado é uma das piores coisas que podem acontecer e segundo o INSS, a média de pedidos indeferidos é de 46%, ou seja, é mais normal do que imaginamos, contudo, saiba o que fazer ao ter seu pedido negado pelo INSS e como é a maneira correta de recorrer.

Qual a finalidade da perícia médica?

A perícia médica é o momento mais importante na jornada em prol de conseguir o benefício do INSS, pois será nessa etapa que o médico irá avaliar cada pessoa, de maneira individual, por intermédios dos exames e outros documentos e também através de perguntas, para saber se aquela pessoa realmente está incapacitada de trabalhar ou não.

A avaliação consiste basicamente em saber se a pessoa tem de fato uma doença que a impeça de trabalhar, se sim, ele ainda irá definir, se é temporariamente ou não. Caso a doença realmente impeça, mas seja algo momentâneo, o médico também irá definir qual período de afastamento.

Lembre-se de sempre pedir o comprovante que compareceu à perícia médica, isso é de suma importância para as demais etapas do processo. E também, seja pontual no dia do exame, leve todos os documentos exigidos, além do comprovante que sua perícia foi marcada.

O que fazer caso a perícia seja indeferida?

Com certeza, é um dos piores momentos que há, saber que o pedido foi negado. Mas não fique preocupado, ainda há três opções para você, a primeira, é refazer todos os exames médicos, a segunda, é entrar com recurso administrativo e a terceira é uma ação judicial.

Caso escolha a primeira opção, você irá refazer todos os exames, além disso, deverá pedir ao seu médico de confiança que dê todo seu histórico, para que no momento da perícia, o profissional consiga entender melhor sua doença ou incapacidade. Com os novos exames em mãos, você pode solicitar uma nova perícia médica.

Se preferir pelo recurso, você tem até 30 dias após o pedido ter sido negado para entrar com ele. Junte provas que mostrem que você realmente tem a incapacidade. Vale lembrar que nessa etapa a presença de um advogado não é obrigatória, todavia, caso o interessado prefira, ele pode solicitar.

Por fim, há a ação judicial e para que ocorra, é preciso que a pessoa procure um advogado para solicitar o benefício. O advogado é de suma importância na etapa, uma vez que ele irá conseguri ajudar o trabalhador em todas as etapas.

