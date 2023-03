PRESENTE ainda em março para os inscritos do Bolsa Família; confira

Boa notícia! Neste mês de março o Governo Federal irá ofertar aos brasileiros um grande presente! O Bolsa Família é repassado para famílias carentes que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. Com isso, o Governo sempre busca novas mudanças e inovações – a fim de haja de fato uma democracia social no Brasil.

Presente é anunciado!

Nesta sexta-feira, 17, foi oficializado o presente do Governo Federal para algumas famílias brasileiras. Isto é, o repasse adicional de R$ 150 para milhares de famílias que possuem crianças entre zero e seis anos de idade.

Desse modo, já neste mês de março os repasses irão começar e deste modo muitas famílias serão beneficiadas. Lembrando acerca da importância de estar com os dados atualizados no Cadastro Único.

Com isso, o Governo consegue através d varredura mensal averiguar as famílias que possuem crianças nesta faixa etária e então ofertar o benefício.

O Bolsa Família está passando por reformas, somente neste último mês mais de 1 milhão de cadastros foram suspensos por irregularidades. Entretanto, em contrapartida – mais de 700 mil novas famílias foram admitidas ao programa.

Portanto, já é oficial que as famílias que tiverem dependentes nesta faixa etária irão conseguir o repasse adicional. Além disso, esta previsto para o meio do ano que as famílias que tiverem jovens entre 7 e 18 anos consigam repasses adicionais de R$ 50.

É importante lembrar que somente neste primeiro momento haverá um investimento inicial de mais de R$ 1 bilhão para a efetuação dos devidos repasses sobre o adicional de R$ 150. Com isso, os repasses tornaram-se mais justos e adequados à realidade brasileira.

Inclusões e cronograma

O Governo está estudando uma maneira de elevar o repasse do Bolsa Família para as famílias maiores que são beneficiárias do programa. Visto que elas acabam recebendo os mesmos valores de uma família unipessoal. Com isso, ainda não há nada comprovada ou uma certeza sobre isso – entretanto, a grande verdade é que ainda existem muitas lacunas sobre isso.

Mas é válido lembrar que o principal intuito do Governo neste primeiro momento é democratizar o benefício. Isto é, fazer com que ele chegue as pessoas certas – retirando os cadastros fraudulentos e com isso elevando a margem das pessoas que o recebem.

Até o fim do ano o Governo deverá anunciar todas as medidas sobre o Bolsa Família. E nos anos seguintes apenas lapidar as medidas a fim de chegar em seu pleno resultado. Os repasses deste mês irão começar no dia 20 e irão até o dia 31 de março.

Quase 1 milhão de famílias foram admitidas no programa neste período, em janeiro a fila estava próxima dos 1,5 milhões de cadastros.