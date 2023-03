Golpes faz PIX automático em conta digital dos clientes enganados

Não é de hoje que os criminosos usam de artimanhas para tentarem se sobressair sobre os cidadãos de bem. Com o avanço da tecnologia a ação dos mesmos se facilitou bastante – aumentando o número de golpes e a eficácia dos mesmos! Desde aos golpes dos ingressos aos falsos Pix, a lista é imensa! Agora surgiu um novo golpe que está chamando a atenção de todos – porque ele é tão minucioso que poucos conseguem percebê-lo.

Novo golpe surpreende especialistas

Segundo o Cyble Research & Intelligence Labs, o novo golpe é realizado através de uma estrutura que realiza transferências automáticas. Através de um site falso (golpe bastante conhecido – até mesmo na captura de contas) o usuário é redirecionado para o GoatRAT, no qual instala um módulo nos dispositivos das futuras vítimas.

Tratando-se de um malware, a ‘aplicação’ obtém acesso ao dispositivo do usuário e então o golpe começa. Até agora o vírus só foi encontrado em dispositivos Android, os usuários de iPhone estão seguros por enquanto.

Os especialistas comentam que o intuito do GoatRAT era assumir o pleno controle do dispositivo. Entretanto, com variações na plataforma – passou a ser usado para realizar transações automáticas.

O trojan foca em alguns bancos específicos, como é o caso do Nubank, PagBank e Banco Inter. O golpe é tão discreto que passa despercebido por muitos. Desse modo, as transações são feitas de modo automático – sem que sequer o usuário perceba, ao menos que adentre no extrato bancário e perceba as movimentações.

Como se proteger do golpe?

Portanto, o golpe é tão discreto que torna-se quase que impossível percebê-lo. A única saída é se proteger do golpe com boas ações durante a navegação online. Lembrando que o golpe é em razão de erros e vulnerabilidade dos sistemas operacionais e dos usuários – e não dos bancos.

Desse modo, o usuário precisa inibir a ação dos criminosos – dificultando o seu acesso ao dispositivo. É recomendado que todo e qualquer aplicativo seja baixado único e exclusivamente através das lojas oficiais de seus respectivos sistemas.

Usar senhas fortes e autenticação em dois fatores. A fim de que durante toda transação ou entrada no aplicativo bancário – haja a devida autenticação, para que o usuário consiga efetuar todas as transações com sucesso e segurança.

E principalmente, evitar entrar em sites maliciosos que podem distribuir ou levar malwares e trojans para o dispositivo. Não clicar em links estranhos e muito menos downloads.

São ações básicas que irão inibir a ação dos golpistas. Entenda, eles atuam na falha do usuário! São pequenas ações a serem tomadas que evitam grandes prejuízos.