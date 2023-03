Como solicitar Auxílio Gás para receber os R$ 112 do governo federal?

Boa notícia! Neste próximo mês de Abril o Vale-Gás ou Auxílio-Gás será retomado. Com isso, milhares de brasileiros irão receber o benefício. Que consiste em um repasse referente a média nacional do botijão de gás de 13kg. Muitos brasileiros sonham em entrarem no projeto, entretanto, será que ainda tem vaga? Quem tem direito? Veja como conseguir e sacar o benefício.

Auxílio-Gás 2023

Não é de hoje que os brasileiros recebem o Vale-Gás. Logo após a alta no preço do gás em 2022, o auxílio teve o seu valor elevado e passou a cobrir 100% do valor. Desde então, o benefício passou a ser referência nacional.

Muitos beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale-Gás, entretanto, outros beneficiários de outros auxílios também conseguem ter acesso ao Vale-Gás, como é o caso dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com isso, os brasileiros conseguem o valor parcial ou parte do valor. Referente ao gás de cozinha. Que pode ser usado como bem quiser, mas claro, o intuito principal é a compra do item de cozinha. Em alguns meses os beneficiários que recebem o Bolsa Família e o Vale-Gás, podem somar quase R$ 1 mil em benefícios.

Para ter direito ao Vale-Gás é necessário que a família esteja dentro dos mesmos critérios do Bolsa Família e devidamente cadastrado no CadÚnico. Com isso, muitas famílias esperam entrar no programa agora nesta nova rodada.

É importante que o cadastro esteja sempre atualizado. Isto é, com novas entradas e saídas de membros, etc. Caso contrário, corre sérios riscos não somente de não conseguir o benefício – como de ter o Bolsa Família e demais bloqueados.

Como se cadastrar no Vale-Gás?

Na verdade, não existe como se cadastrar no Vale-Gás. Isto porque o benefício é concedido pelo Governo Federal com base nos critérios estipulados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

A cada dois meses o Governo faz uma varredura no sistema de cadastros – através disso, novas famílias são inseridas no programa. Portanto, caso esteja dentro dos requisitos: basta aguardar as novas rodadas de adesão ao programa.

Embora não tenha nenhum formulário a ser preenchido, etc. Entretanto, estar com o cadastro em dia e atualizado é de suma importância para posteriormente conseguir o acesso ao benefício.

Ainda não foi divulgado o valor exato do Vale-Gás para este ano de 2023. Mas espera-se que o mesmo continue com os mesmos valores aplicados em 2022. Os pagamentos irão começar no dia 14 de abril e irão se estender até o dia 28.