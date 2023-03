NOVAS REGRAS para o Bolsa Família foram divulgadas pelo governo

Começou! O Bolsa Família voltou ao Brasil com novas mudanças. Desde o valor dos repasses ao salário mínimo recebido pelos beneficiários – são nítidas as reformas no benefício. Nesta última sexta-feira (17), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome oficializou uma nova portaria que altera algumas regras e normas vigentes no benefício. Veja o que mudou e quem tem direito.

Bolsa Família sofre mudanças

Algumas mudanças como o valor do Bolsa Família e os adicionais já são de conhecimento de todos os brasileiros. Entretanto, há detalhes implícitos que nem todos conhecem. Podemos citar acerca da renda mínima per capita que a família precisa ter direito ao Bolsa Família.

Antes a renda per capita era de no máximo R$ 210, entretanto, agora o cidadão brasileiro precisa ter renda per capita de no máximo R$ 218. Caso contrário, não terá direito ao benefício. Visto que para receber o Bolsa Família é necessário que o cidadão viva sob pobreza ou extrema pobreza.

Outra mudança é acerca das famílias unipessoais, os cadastros ainda são válidos – mas o Governo Federal assegurou que o pente-fino sobre estas famílias serão bem maiores e mais rígidos, a fim de evitar possíveis fraudes. Além disso, foi alterado o tempo de permanência no programa.

Antes o cidadão poderia ser bloqueado do Bolsa Família entre um período de 12 a 24 meses – não havia nada definido. Agora o tempo de proteção passou a ser de 24 meses. Ou seja, todo beneficiário irá receber o benefício por no mínimo 02 anos. Inclusive se a renda per capita for elevada.

Entretanto, caso a renda aumente bastante – o Governo pode recorrer e conseguir suspender o benefício da família. Lembrando que é necessário que a família viva sob pobreza ou extrema pobreza – e é importante que nenhuma informação seja sonegada a fim de que a família venha ser beneficiada.

Outros adicionais são garantidos

A partir deste mês de março o Governo Federal garantiu que as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos irão receber valores adicionais de R$ 150. Desse modo, em alguns meses – poderão receber mais de R$ 1 mil, caso também seja beneficiárias do Vale-Gás.

Portanto, o adicional foi oficializado pela mesma portaria. Lembrando que foi uma promessa de campanha do atual presidente. Há outros adicionais que estão sendo comentados e estudados – bem como o adicional de R$ 50 para jovens entre sete e dezoito anos.

Não há nada confirmado, entretanto, a primeiro momento o Governo pretende filtrar os cadastros e tirar todos os irregulares. A partir de então, irá conseguir entregar mais benefícios para a população brasileira.

Lembrando que neste último mês, mais de 1 milhão de contas foram analisadas e suspensas por irregularidades. Desse modo, o pente-fino já começou e estas famílias receberam a notificação por e-mail ou SMS.

Os repasses deste mês de março irão começar nesta próxima semana. A partir do dia 20de março até o dia 31 de março.